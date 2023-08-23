Ganjar Sanjung Patung Bung Karno dan Puji Keberagaman di Oemah Petroek

SLEMAN - Patung Bung Karno yang dikerjakan pematung kenamaan, Dunadi, telah selesai dan diresmikan langsung oleh Megawati Soekarnoputri. Peresmian itu juga dihadiri oleh Bakal Calon Presiden (Bacapres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo.

Patung Bung Karno terletak di Komplek Oemah Petroek, Dusun Wonorejo, Kalurahan Hargobinangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Ganjar bangga kawasan tersebut juga diisi oleh tempat ibadah dari berbagai agama.

"Ya bagus sekali, Sehingga ada tokoh-tokoh Pak Dunadi pematung yang hebat dan satu tempat yang landscapenya bagus banget," kata Ganjar kepada wartawan, Rabu (23/8/2023).

"Ternyata di sini berkumpul para seniman, agamawan, tokoh masyarakat yang bisa berdiskusi banyak hal tentang problem bangsa dan negara dan bagaimana solusinya dengan peningkatan kebudayaan," sambungnya.

Ia bangga kawasan Oemah Petroek terus menjaga nilai-nilai Pancasila dan kehidupan bertolerasi masyarakat yang sangat tinggi. Sebab hal tersebut sangatlah penting untuk terus dilestarikan agar masyarakat bisa hidup damai.

"Jadi Pancasila-nya mesti in action, dan di sinilah pendekatan-pendekatan budaya itu dilakukan, saya kira landscape bagus, optik patungnya bagus, tapi nilainya jauh lebih bagus," katanya.

Sementara itu, Dunadi mengaku pembuatan patung Bung Karno ini sebenarnya sangat terinspirasi oleh Oemah Petroek. Di mana kesejukan tercipta dengan bangunan-bangunan yang sangat megah dan toleransi sangat tercipta di Oemah Petroek.

"Ada tempat ibadah Islam, Kristen, Katholik, Budha Hindu dan berbagai aliran kepercayaan berdampingan," ujar Dunadi.

Kawasan Oemah Petroek juga menyediakan perpustakaan yang diisi buku-buku tentang Pancasila. Sehingga dia tergugah untuk memberikan kenang-kenangan patung seperti seniman yang lainnya.

Patung Bung Karno yang ia buat adalah Presiden Soekarno dengan membawa buku dan satu tangannya menunjuk bendera. Patung ini memberi petunjuk juga kepada semua generasi muda bahwa Pancasila harus dilestarikan.