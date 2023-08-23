Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Gelar Pesta Miras, Enam Warga Sumber Solo Diamankan Polisi

Romensy August , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |09:12 WIB
Gelar Pesta Miras, Enam Warga Sumber Solo Diamankan Polisi
Enam warga diamankan lantaran gelar pesta miras/Foto: R. August
A
A
A

 

SOLO - Enam warga diamankan tim Sparta Sat Samapta Polresta Solo saat sedang pesta minuman keras (Miras) di Angkringan Sumber, Jetis, Banjarsari Solo, Selasa (22/8/2023) malam.

Mereka adalah M (43), RS (20), W (30), DS (26), AM (29) dan DM (48) yang juga merupakan warga sekitar lokasi penggrebekan.

 BACA JUGA:

Kasat Samapta Kompol Arfian Riski Dwi Wibowo, mengungkapkan penangkapan berawal dari adanya laporan masyarakat melalui call center bahwa di daerah Sumber Jetis tepatnya di angkringan ada sekumpulan orang yang sedang pesta miras yang meresahkan warga sekitar.

"Tim Sparta menuju lokasi sesuai informasi dari pelapor, sampai di lokasi benar bahwa di lokasi didapati sekumpulan orang yang sedang pesta miras. Dan setelah di lakukan penyisiran di temukan Barang bukti miras jenis ciu.” jelas Kompol Arfian.

 BACA JUGA:

Dari lokasi kejadian tim sparta berhasil menyita barang bukti berupa 2 botol air mineral ukuran 600 ml berisi Miras jenis ciu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/519/3156234/king_abdi-Lpsc_large.jpg
Influencer King Abdi Diperiksa Polisi Gegara Promosi Toko Miras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/338/3139491/gudang_penyimpanan_ratusan_liter_ciu_dan_arak_bali_ilegal_beroperasi_7_tahun_digerebek-lBJ2_large.jpg
Gudang Penyimpanan Ratusan Liter Ciu dan Arak Bali Ilegal Beroperasi 7 Tahun Digerebek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/337/3130602/miras-AblU_large.jpg
TNI AL Musnahkan 665 Liter Miras Ilegal Jenis Sopi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/29/340/3027764/asyik-tenggak-miras-dekat-masjid-12-remaja-ditangkap-7jQdTSuWWV.jpg
Asyik Tenggak Miras Dekat Masjid, 12 Remaja Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/21/18/3024063/34-orang-tewas-usai-tenggak-miras-beracun-80-dirawat-di-rs-karena-diare-parah-XIQBMywJ4r.jpg
34 Orang Tewas Usai Tenggak Miras Beracun, 80 Dirawat di RS karena Diare Parah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/10/512/3019432/warga-semarang-tewas-usai-pesta-tuak-V8kdJESmzk.jpg
Warga Semarang Tewas Usai Pesta Tuak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement