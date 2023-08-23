Gelar Pesta Miras, Enam Warga Sumber Solo Diamankan Polisi

SOLO - Enam warga diamankan tim Sparta Sat Samapta Polresta Solo saat sedang pesta minuman keras (Miras) di Angkringan Sumber, Jetis, Banjarsari Solo, Selasa (22/8/2023) malam.

Mereka adalah M (43), RS (20), W (30), DS (26), AM (29) dan DM (48) yang juga merupakan warga sekitar lokasi penggrebekan.

Kasat Samapta Kompol Arfian Riski Dwi Wibowo, mengungkapkan penangkapan berawal dari adanya laporan masyarakat melalui call center bahwa di daerah Sumber Jetis tepatnya di angkringan ada sekumpulan orang yang sedang pesta miras yang meresahkan warga sekitar.

"Tim Sparta menuju lokasi sesuai informasi dari pelapor, sampai di lokasi benar bahwa di lokasi didapati sekumpulan orang yang sedang pesta miras. Dan setelah di lakukan penyisiran di temukan Barang bukti miras jenis ciu.” jelas Kompol Arfian.

Dari lokasi kejadian tim sparta berhasil menyita barang bukti berupa 2 botol air mineral ukuran 600 ml berisi Miras jenis ciu.