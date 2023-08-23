Sebelum Gugur Ditembak KKB, Pratu Agung Berburu Lobster saat Membuka Jalur Patroli

GROBOGAN - Pratu Agung Pramudi Laksono dari Korps marinir TNI AL gugur dalam menjaga perdamaian di Papua. Personel Satgas Pamtas Mobile Yon 7 Marinir TNI AL menjadi korban penembakan kelompok separatis teroris (KST) Papua alias KKB di Dekai, Kabupaten Yakuhimo, Provinsi Papua Pegunungan.

Sebelum gugur, almarhum sempat melakukan aktivitas bersama rekan personel Satgas Pamtas Mobile Yon 7 untuk membuka jalan, tepatnya 7 Agustus 2023. Hanya saja, saat proses pembukaan jalan tersebut anggota TNI AL yang baru menikah setahun ini sesekali mengirimkan kabar baik dan aktivitas bersama rekan di Kabupaten Yakuhimo.

"Sesekali kami diberi kabar dan bercanda. Bahkan mengirimkan foto lokasi kerja dan udang lobster yang ditangkap juga jadi bahan tema komunikasi. Sampai akhirnya keluarga mengabarkan bahwa adik saya gugur tertembak," ujar Susilowati (42) kakak kandung Pratu Agung saat ditemui di rumah duka di Desa Tegowanukulon, kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan, Rabu (23/8/2023).

Tak hanya beraktivitas membuka jalur atau jalan patroli, aktivitas foto bersama rekan, foto saat menjaga menara, dan saat makan juga menjadi bahan pembicaraan. Meski sesekali sang kakak mengaku khawatir akan kondisi konflik kepada adik sulungnya ini.

"Saya khawatir bersama keluarga tapi kegigihan alm adik saya ini yang membuat keluarga lega. Meski gugur kami ikhlas dan berdoa serta meminta doa buat alm agar damai atas kebanggaannya menjadi TNI untuk menjaga kedaulatan RI," lanjut Susi sapaan akrab kakak Pratu Agung sembari mengusap air mata.

Hampir setiap hari, entah pagi, siang atau bahkan malam Pratu Agung memberi kabar dan berbagi keceriaan di tugasnya. Kebanggan keluarga besar akan kegigihan Pratu Agung membuat keluarga besar ikhlas melepaskan.

Sementara itu tampak warga Desa Tegowanukulon, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan mengibarkan bendera merah putih setengah tiang, Rabu (23/8/2023). Langkah tersebut merupakan bentuk belasungkawa dan menyambut kedatangan prajurit yang gugur di Papua.