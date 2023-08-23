Di Sela Padatnya Kegiatan, Ganjar Sempatkan Nyekar ke Makam Orang Tua di Purworejo

PURWOREJO - Bakal Calon Presiden (Bacapres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo menyempatkan nyekar ke makam orang tuanya di Kelurahan Semawung Daleman, Kecamatan Kutoarjo, Purworejo, Jawa Tengah, Rabu (23/8/2023) malam.

Ziarah kubur itu, dilakukan di sela-sela padatnya agenda kerja Ganjar pada Rabu (23/8/2023). Ganjar, melakukan nyekar setelah menemani Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk meresmikan patung Presiden ke-1 RI Soekarno di Omah Petroek, Wonorejo, DIY, Rabu (23/8/2023) siang.

Setelah menemani Megawati, Ganjar bertolak ke Purworejo, Jawa Tengah, untuk menghadiri acara keluarganya. Di sana, Bacapres yang didukung Partai Perindo juga sempat menyapa para relawan.

Setelah itu, Ganjar menyambangi makam orang tuanya di TPU yang terletak di Kelurahan Semawung Daleman, Kecamatan Kutoarjo, Purworejo, Jawa Tengah, Rabu (23/8/2023) malam.

Dengan kenakan kemeja lengan panjang bewarna hitam, Ganjar nyekar didampingi oleh sanak keluarganya. Setibanya, Ganjar mencabuti rumput liar yang tumbuh di atas makam orang tuanya. Tak hanya itu, Ganjar juga memanjatkan doa untuk kedua orang tuanya.

Ganjar akan kembali ke rumah dinas Puri Gedeh, Kota Semarang, Jawa Tengah setelah melakukan kunjungan ke Purworejo.

(Awaludin)