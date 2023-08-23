Advertisement
HOME NEWS JATENG

Baru Tahu Elektabilitasnya Melambung di Survei SMRC, Ini Tanggapan Ganjar Pranowo

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |20:27 WIB
Baru Tahu Elektabilitasnya Melambung di Survei SMRC, Ini Tanggapan Ganjar Pranowo
Ganjar Pranowo (foto: dok MPI)
SEMARANG - Ganjar Pranowo kembali unggul dalam survei elektabilitas terbaru dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) terkait tren bakal calon presiden pada Pilpres 2024 . Dalam simulasi tertutup tiga nama, Ganjar mengungguli Prabowo Subianto dan Anies Baswedan.

Ganjar sendiri baru mengetahui hasil survei dari SMRC bahwa dirinya kembali di posisi pertama. Dirinya enggan berpuas diri mengetahui hasil survei tersebut. Yang penting adalah ketika kontestasi pilpres 2024 berlangsung.

"Oh gitu ya (saya posisi pertama), survei selalu begitu, ya tunggu nanti," kata Ganjar kepada MNC Portal Indonesia, Rabu (23/8/2023).

Sedangkan, pendiri SMRC Saiful Mujani menjelaskan, hasil survei ini didapat dari pertanyaan kepada responden tentang siapa presiden yang akan dipilih jika Pilpres berlangsung sekarang.

“Ganjar mendapat dukungan 35,9%, sementara Prabowo 33,6% dan Anies 20,4%. Yang tidak tahu atau tidak menjawab 10,1%,” kata Saiful saat rilis hasil survei dalam kanal youtube SMRC TV, Rabu (23/8/2023).

Menurut Saiful, dalam 2 tahun terakhir (Mei 2021-Agustus 2023), dukungan kepada Ganjar naik dari 25,5% menjadi 35,9%. Sementara Prabowo stagnan dari 34,1% menjadi 33,6%, dan Anies cenderung turun dari 23,5% menjadi 20,4%.

Dalam simulasi ini SMRC juga menanyakan kepada responden tentang seberapa kemungkinan mengubah pilihan tersebut. Jawaban dari pertanyaan ini kemudian dikelompokkan sebagai pemilih kuat yang kecil kemungkinan mengubah pilihan.

Halaman:
1 2
      
