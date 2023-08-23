Advertisement
HOME NEWS JABAR

Ridwan Kamil Resmikan Masjid Jamie Al-Karomah di Indramayu

Toiskandar , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |10:56 WIB
Ridwan Kamil Resmikan Masjid Jamie Al-Karomah di Indramayu
Ridwan Kamil meresmikan Masjid Jamie Al-Karomah di Indramayu. (Foto: Toiskandar)
A
A
A

INDRAMAYU – Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil meresmikan Masjid Jamie Al-Karomah di Kabupaten Indramayu, Selasa (22/8/2023). Peresmian itu jelang berakhirnya masa tugas sebagai Gubernur Jabar pada September 2023. Dalam kesempatan itu, Ridwan Kamil sekaligus berpamitan dengan ribuan warga di Indramayu.

Masjid Jamie Al-Karomah tepatnya berada di Desa Tenajar, Kecamatan Kertasemaya. Seribuan warga menyaksikan peresmian masjid yang berdiri di atas lahan setengah hektare tersebut.

Masjid Al-Karomah dapat menampung seribu jamaah. Pembangunan masjid ini sempat terhenti pada tahun 2019, namun pemerintah Provinsi Jawa Barat mengelontorkan sekitar Rp1 miliar, pembangunan masjid berlanju. Total, pembangunan masjid menggunakan biaya Rp7 miliar.

Ridwan Kamil juga memberikan santunan anak yatim bagi warga sekitar. Selain itu dalam peresmian masjid juga menyampaikan salam perpisahannya kepada warga Kabupaten Indramayu. Jabatannya sebagai Gubernur Jabar diketahui akan berakhir pada tanggal 5 September.

Halaman:
1 2
      
