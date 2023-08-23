Jelang Akhir Masa Jabatan, Ridwan Kamil Pamitan ke Warga Indramayu

INDRAMAYU – Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil berpamitan dengan ribuan warga di Indramayu. Momen itu terjadi saat pria yang biasa disapa Kang Emil itu meresmikan Masjid Jamie Al-Karomah di Kabupaten Indramayu, Selasa (22/8/2023). Jabatan Kang Emil sebagai Gubernur Jabar akan berakhir pada tanggal 5 September 2023.

Masjid Jamie Al-Karomah tepatnya berada di Desa Tenajar, Kecamatan Kertasemaya. Seribuan warga menyaksikan peresmian masjid yang berdiri di atas lahan setengah hektare tersebut. Ridwan Kamil juga memberikan santunan anak yatim bagi warga sekitar.

Ridwan Kamil berharap dengan peresmian masjid yang sempat terhenti ini dapat bisa menjadikan jamaah agar bisa tekun beribadah.