Lestarikan Satwa yang Dilindungi, Komunitas Ojol Ganjar Lepas Penyu di Laut Sukabumi

SUKABUMI - Relawan bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Komunitas Ojek Online (Kajol) Indonesia dukung Ganjar memberikan dukungan untuk pelestarian lingkungan dengan melepas tukik atau anak penyu yang baru saja menetas ke laut Pangumbahan, Sukabumi, Jawa Barat.

"Kami hari ini menyaksikan langsung pelepasan penyu ke laut lepas, penyu yang baru menetas ke lautan bebas," kata juru bicara Kajol Indonesia dukung Ganjar, Risnandar, Rabu (23/8/2023).

Menurutnya, para pengemudi ojek online yang hadir turut mengikuti sesi penyuluhan tentang pentingnya menjaga kelestarian penyu. Mereka juga mendapatkan edukasi yang komprehensif mengenai siklus hidup penyu, mulai dari perawatan telur hingga pelepasan ke laut.

"Penyu merupakan satwa yang dilindungi. Kami diberikan penjelasan tentang bagaimana menjaga habitat penyu, upaya pelestarian, karena penyu ini sudah hampir punah," ucapnya.

Dikatakannya, upaya pelestarian penyu bukan tanpa alasan. Pasalnya, penyu merupakan salah satu spesies yang terancam punah, dan perannya dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut sangatlah penting. Dengan menjaga populasi penyu tetap lestari, Kajol Ganjar dapat membantu menjaga ekosistem laut yang sehat dan beragam.

Risnandar melanjutkan, pelepasan tukik atau anak penyu yang baru saja menetas di laut Sukabumi ini tidak hanya berarti bagi penyu, tetapi juga sebagai bagian dari ekosistem yang saling terhubung.

"Harapannya dari kegiatan ini mudah-mudahan teman-teman Kajol bisa memahami dan mencintai fauna, khususnya fauna yang terancam punah dan dilindungi," ujar Risnandar.

Dengan tindakan nyata ini, Kajol Indonesia dukung Ganjar berharap kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan semakin meningkat, dan generasi mendatang juga dapat menikmati keindahan alam yang beragam dan berkelanjutan.