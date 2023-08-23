Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Ferry Kurnia: Kami Pimpinan Partai Perindo Mengucapkan Selamat Hari Jadi ke-76 Koperasi Indonesia

Omar Azwar , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |14:46 WIB
Ferry Kurnia: Kami Pimpinan Partai Perindo Mengucapkan Selamat Hari Jadi ke-76 Koperasi Indonesia
Wakil Ketua Umum Perindo Ferry Kurnia Rizkyansyah (berkacamata hitam) saat hadiri perayaan HUT Koperasi di Bandung (Foto: MPI)
BANDUNG - Koperasi Indonesia harus mengembalikan jati dirinya karena memiliki peran penting dalam perekonomian di Indonesia. Di ulang tahunnya yang ke-76, Koperasi juga telah membantu masyarakat agar sejahtera dan mendorong UMKM di Indonesia.

Wakil Ketua Umum Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, di Hari Koperasi yang ke-76 ini menjadi salah satu momentum untuk mengingatkan pentingnya koperasi hadir di tengah-tengah masyarakat.

"Kami pimpinan Partai Perindo dan Pendiri Koperindo (Koperasi Perindo) mengucapkan selamat hari koperasi yang ke 76," ucap Ferry di acara Peringatan Hari Koperasi ke-76, di Gedung Senbik, Kota Bandung, Rabu (23/8/2023).

Ferry mengatakan, memperingat Hari Koperasi juga menjadi momentum untuk mengembalikan jati diri koperasi. Sebab, koperasi juga salah satu tonggak perekonomian di Indonesia.

"Ini satu momentum yang sangat baik untuk betul-betul mengembalikan koperasi menjadi sokoguru perekonomian Indonesia," kata Wakil Ketua Umum partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan ditetapkan KPU bernomor urut 16 para kertas suara Pemilu 2024 itu.

