HOME NEWS JABAR

Sudah 5 Hari, Kebakaran di TPA Sarimukti Bandung Tak Kunjung Padam

Omar Azwar , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |15:29 WIB
Sudah 5 Hari, Kebakaran di TPA Sarimukti Bandung Tak Kunjung Padam
kebakaran TPA Sarimukti di Bandung (Foto: MPI)
A
A
A

BANDUNG - Api yang membakar Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat, hingga saat ini masih belum padam. Di hari kelima, kawasan yang terbakar semakin meluas hingga 21 hektare lebih.

Kepala UPTD Pengelola Sampah TPA/TPST Regional Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jawa Barat, Arief Perdana mengatakan, di gunungan sampah tersebut terdapat gas metan. Oleh karenanya pemadaman sulit dilakukan karena gas tersebut meyebabkan api semakin menyebar.

"Jadi memang agak sulit penanganan karena gas metan ini menyebar di area yang luas, tipis-tipis, tidak terakumulasi di bawah. Jadi kondisi si api nyari terus sampah walaupun sudah dibuat parit," ucap Arief di lokasi, Rabu (23/8/2023).

Arief mengatakan, sampai di TPA Sarimukti tidak ertutup dalam tanah sehingga gas metan bisa terlepas ke udara lebih cepat. Namun masih ada gas yang tersimpan dalam tumpukan yang membuat api perlahan bisa menyebar.

Topik Artikel :
Bandung kebakaran TPA Sarimukti
