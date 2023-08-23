TPA Sarimukti Terbakar, Ridwan Kamil Minta Bupati Bandung Barat Tetapkan Status Darurat

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil meminta Hengky Kurniawan selaku Bupati Bandung Barat menetapkan status darurat atas peristiwa kebakaran di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti yang terjadi sejak Sabtu (19/8/2023) hingga saat ini.

"Ya sudah saya mintakan Pak Hengki dulu di level ini untuk menyatakan darurat," ucap Kang Emil, sapaan akrabnya di Kota Bandung, Rabu (23/8/2023).

Menurutnya, Hengky Kurniawan harus segera berkomunikasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menangani kebakaran di TPA Sarimukti.

"Supaya BNPB bisa hadir," ujarnya.

Kang Emil mengatakan, saat ini upaya pemadaman api mengalami kendala karena luasnya area TPA Sarimukti. Sehingga, alat berat maupun mobil pemadam sulit dikerahkan ke lokasi.

"Tadi malam kita koordinasi, karena alat-alat existing kita gak bisa menjangkau wilayah yang terlalu luas," ungkapnya.