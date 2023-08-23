Advertisement
HOME NEWS JABAR

Deklarasi Dukung Ganjar Presiden 2024, Nelayan Pangandaran: Terbukti Peduli Rakyat Kecil

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |19:06 WIB
Deklarasi Dukung Ganjar Presiden 2024, Nelayan Pangandaran: Terbukti Peduli Rakyat Kecil
Nelayan Pangandaran Dukung Ganjar sebagai Presiden 2024
A
A
A

PANGANDARAN – Ratusan pelaut yang tergabung dalam Nelayan Balad Ganjar mendeklarasikan dukungan mereka kepada bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo, di Dusun Majingklak, Desa Pamotan, Kecamatan Kalipucang, Jawa Barat.

Koordinator Nelayan Balad Ganjar Dusun Majingklak, Misto mengatakan 'Tuanku ya Rakyat', itulah slogan yang dikenang setiap kali nama Ganjar Pranowo disebut.

Menurutnya, slogan itu bukan sekadar kata-kata hampa, melainkan inti dari kepemimpinan sejati dan terbukti peduli pada rakyat, khususnya nelayan.

"Deklarasi relawan Balad Ganjar Dusun Majingklak. Kami nelayan mendeklarasikan dukungan kepada Bapak Ganjar Pranowo untuk menjadi Presiden Indonesia periode 2024-2029," kata Misto, Rabu (23/8/2023).

Ganjar Pranowo kata dia adalah pemimpin yang hadir di antara rakyatnya, yang mendengarkan suara mereka dan bergerak bersama mereka. Ganjar tak hanya memimpin, tapi berjalan bersama.

Menurut dia, riwayat panjang Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah telah meraih tempat di hati rakyat. Kebijakan-kebijakan pro-rakyatnya telah membawa perubahan yang nyata. Terlebih, nelayan-nelayan kecil mendapati perlindungan yang tulus dari Ganjar.

Halaman:
1 2 3
      
