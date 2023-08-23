Nelayan Pendukung Ganjar Beri Manfaat Nyata, Bagikan Tenda dan Ratusan Kursi di Pangandaran

PANGANDARAN – Relawan bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo yang menamakan Nelayan Balad Ganjar memberikan bantuan berupa alat tenda serbaguna atau blandongan beserta 100 kursi kepada masyarakat yang berada Dusun Majingklak, Desa Pamotan, Kec. Kalipucang, Pangandaran, Jawa Barat, Rabu (23/8/2023).

Koordinator Nelayan Balad Ganjar Dusun Majingklak, Misto mengatakan, tenda serbaguna itu meliputi empat unit lokal, lengkap dengan penutup tenda berukuran 5x6 meter per lokalnya.

Menurutnya, ini bukan hanya sekadar bantuan, tetapi juga solusi yang sangat diharapkan oleh komunitas nelayan. "Bantuan yang diberikan empat lokal belandongan, 100 kursi," ujar Misto.

Dia melanjutkan, bantuan ini akan memberikan manfaat nyata, tidak hanya dalam hal perlindungan fisik saat beraktivitas, tetapi juga dalam mendukung aspek ekonomi keluarga nelayan.

Selama ini kata dia, setiap kali warga memerlukan tempat untuk kegiatan mereka, seperti hajatan, biaya yang harus dikeluarkan untuk menyewa tenda cukup besar.

"Kalau punya sendiri sangat meringankan beban masyarakat nelayan Dusun Majingklak," lanjut Misto.

Masyarakat bisa mengelola dan memanfaatkan tenda serbaguna ini bersama-sama. Tidak hanya itu, tenda ini juga dapat disewakan, sehingga akan menciptakan sumber pendapatan tambahan yang signifikan bagi masyarakat setempat.

Langkah ini tentu akan membawa dampak positif, baik dalam meningkatkan ekonomi lokal maupun dalam memperkuat ikatan sosial di antara nelayan.

Para pendukung Ganjar Pranowo itu berkomitmen dalam memberikan bantuan mereka tidak hanya bersifat situasional.