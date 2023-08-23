Advertisement
INDEKS
HOME NEWS SUMUT

Relawan Ajari Emak-Emak Ilmu Agama Sambil Sosialisasi Ganjar di Tapsel

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |14:45 WIB
Relawan Ajari Emak-Emak Ilmu Agama Sambil Sosialisasi Ganjar di Tapsel
Relawan Sosialisasikan Ganjar Pranowo di Tapsel/ist
TAPANULI SELATAN -Sejumlah ibu-ibu anggota majelis taklim mempelajari ilmu agama sekaligus mengenal lebih dekat sosok bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo di Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara.

Mereka antusias mengikuti kegiatan yang digelar oleh kelompok relawan Tuan Guru sahabat Ganjar di Desa Palsabolas Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.

"Kegiatan hari ini adalah silaturahmi bersama ibu-ibu majelis taklim Nurul Hidayah lebih tepatnya daerah (Kecamatan) Angkola Timur, Desa Palsabolas," kata Koordinator Daerah (Korda) Tuan Guru sahabat Ganjar, Al Azhar Fadhli, Rabu (23/8/2023).

Materi yang dibahas oleh pemuka agama pada kesempatan kali ini mengenai amalan yang sebaiknya dilakukan pada bulan Muharram dan lain sebagainya.

"Ini merupakan kegiatan silaturahmi terkait mengenai dzikir dan pelatihan memahami amalan di bulan Muharram," kata Azhar.

Dia berharap kegiatan tersebut dapat mempererat tali silaturahmi dan menambah pengetahuan tentang ilmu agama yang sangat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari.

Selain menambah pengetahuan, Azhar melanjutkan tujuan lainnya adalah untuk memperkenalkan bakal calon presiden 2024-2029, Ganjar Pranowo kepada para ibu anggota majelis taklim di sana.

"Yang pertama, tujuannya untuk mempererat silaturahmi kami dan juga untuk mendalami ilmu agama dan memperkenalkan Bapak Ganjar Pranowo selaku calon Presiden Indonesia di 2024," katanya menegaskan.

Cara yang dipilih untuk mengenalkan sosok Ganjar kepada warga adalah melalui penayangan video yang menceritakan perjalanan hidup dan prestasi Ganjar selama menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah.

Dikatakannya, ibu-ibu majelis taklim antusias mengikuti seluruh rangkaian kegiatan memperlihatkan dukungan mereka untuk Ganjar menjadi Presiden Republik Indonesia selanjutnya.

