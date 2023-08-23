Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Stafsus Menkumham Sebut Pemerintah Terus Berupaya Agar Anak Kampung pun Bisa Berhasil

Robert Fernando H Siregar , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |23:17 WIB
Stafsus Menkumham Sebut Pemerintah Terus Berupaya Agar Anak Kampung pun Bisa Berhasil
Stafsus Menkumham Bane Raja Manalu (Foto: Ist)
A
A
A

SIANTAR - Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM RI, Bane Raja Manalu kembali membagikan beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) jalur aspirasi kepada pelajar di Yayasan Teladan Pematangsiantar, di Jalan Bali, Pematangsiantar, Sumatera Utara, Rabu (23/8/2023).

Selain memberikan beasiswa, Bane Raja Manalu juga memotivasi para pelajar dan orangtua penerima PIP.

"Saya adalah anak kampung. Berasal dari Desa Huta Dolok Tomuan Tiga Dolok, Kabupaten Simalungun. Yang pasti cara berpikir saya bukan kampungan. Boleh lahir dan besar di kampung, tapi cara berpikirnya tidak boleh kampungan. Berpikir kampungan itu adalah susah melihat orang senang, senang melihat orang susah," ujar Alumni Universitas Indonesia tersebut.

Bane menuturkan, semua orang tidak bisa memilih lahir dari rahim keluarga miskin atau keluarga kaya.

"Boleh kau lahir dari keluarga miskin, tapi jangan kau membatasi impianmu. Kalau kau membatasi impianmu, sama saja kau membatasi kuasa Tuhan untuk dirimu. Tapi yakinlah kalau konsisten dan gigih maka sukses itu ada di tanganmu. Saya sudah buktikan. Orang pintar tak selamanya sukses di dunia nyata. Pintar secara akademik tak juga menjamin sukses di dunia nyata," ungkap alumni SMA Negeri 3 Pematangsiantar.

Masih kata mantan Komisaris Waskita Realty (BUMN) tersebut, seseorang baiknya harus selalu bersyukur dan pintar bergaul dengan orang yang tepat.

"Kalau mau sukses, bergaul dengan orang-orang sukses. Biar cara berpikir orang sukses tertular sama kita. Menjadi orang sukses itu butuh proses," ujarnya.

"Buat orangtua kalian senang. Caranya sekolah dengan benar. Sekolah itu untuk masa depan kalian. Orangtua akan bahagia kalau melihat anak-anaknya sukses. Tidak ada anak durhaka yang bisa meraih sukses," ujar suami dari Mariko Siregar ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
beasiswa menkumham
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/612/3188191//restu-gtYz_large.jpg
Kisah Inspiratif Restu, Pengemudi Ojol yang Dapat Beasiswa Untar Usai Videonya tentang Keinginan Kuliah Viral
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186380//dpr_ri-wCAQ_large.jpg
DPR: 4,1 Juta Anak Tak Sekolah, Perbanyak Program Beasiswa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178147//purbaya-I0ge_large.jpeg
Purbaya Tambah Anggaran LPDP Rp13 Triliun Penuhi Permintaan Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/320/3174855//truk-anU5_large.jpg
Sopir Truk Bakal Dapat Rumah Subsidi dan Beasiswa hingga Perguruan Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/65/3174836//mnc_univeristy-XGcM_large.jpg
MNC University Ramaikan Edu-Fair SMAN 94 Jakarta, Disambut Antusias dengan Program Beasiswa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/65/3174833//mnc_univeristy-YH9G_large.jpg
MNC University Jadi Tuan Rumah Anugerah Insan Layanan 2025 Bersama ASQI
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement