Stafsus Menkumham Sebut Pemerintah Terus Berupaya Agar Anak Kampung pun Bisa Berhasil

SIANTAR - Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM RI, Bane Raja Manalu kembali membagikan beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) jalur aspirasi kepada pelajar di Yayasan Teladan Pematangsiantar, di Jalan Bali, Pematangsiantar, Sumatera Utara, Rabu (23/8/2023).

Selain memberikan beasiswa, Bane Raja Manalu juga memotivasi para pelajar dan orangtua penerima PIP.

"Saya adalah anak kampung. Berasal dari Desa Huta Dolok Tomuan Tiga Dolok, Kabupaten Simalungun. Yang pasti cara berpikir saya bukan kampungan. Boleh lahir dan besar di kampung, tapi cara berpikirnya tidak boleh kampungan. Berpikir kampungan itu adalah susah melihat orang senang, senang melihat orang susah," ujar Alumni Universitas Indonesia tersebut.

Bane menuturkan, semua orang tidak bisa memilih lahir dari rahim keluarga miskin atau keluarga kaya.

"Boleh kau lahir dari keluarga miskin, tapi jangan kau membatasi impianmu. Kalau kau membatasi impianmu, sama saja kau membatasi kuasa Tuhan untuk dirimu. Tapi yakinlah kalau konsisten dan gigih maka sukses itu ada di tanganmu. Saya sudah buktikan. Orang pintar tak selamanya sukses di dunia nyata. Pintar secara akademik tak juga menjamin sukses di dunia nyata," ungkap alumni SMA Negeri 3 Pematangsiantar.

Masih kata mantan Komisaris Waskita Realty (BUMN) tersebut, seseorang baiknya harus selalu bersyukur dan pintar bergaul dengan orang yang tepat.

"Kalau mau sukses, bergaul dengan orang-orang sukses. Biar cara berpikir orang sukses tertular sama kita. Menjadi orang sukses itu butuh proses," ujarnya.

"Buat orangtua kalian senang. Caranya sekolah dengan benar. Sekolah itu untuk masa depan kalian. Orangtua akan bahagia kalau melihat anak-anaknya sukses. Tidak ada anak durhaka yang bisa meraih sukses," ujar suami dari Mariko Siregar ini.