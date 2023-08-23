Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SUMSEL

Tak Ada Biaya Takziah 40 Hari Almarhum Ayahnya, Unyil Nekat Begal Motor Teman Sendiri

Era Neizma Wedya , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |07:36 WIB
Tak Ada Biaya Takziah 40 Hari Almarhum Ayahnya, Unyil Nekat Begal Motor Teman Sendiri
Pelaku Begal di Palembang (Foto: MPI)
PALEMBANG - Jupriansyah alias Unyil (23) warga Kenten Laut, Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin ditangkap Tim Opsnal Unit II Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Sumsel, gegara jadi begal sepeda motor milik temannya sendiri, Mey Saputra.

Unyil mengaku nekat melakukan aksi perampasan motor karena tidak punya uang untuk biaya 40 harian almarhum ayahandanya.

Sebelum merampas motor korban, dirinya dan korban nongkrong bersama. Setelah itu, Unyil menumpang motor korban. Aksi perampasan tersebut terjadi di kuburan Cina Talang Kerikil, Kelurahan Sukajaya, Sukarami, Palembang.

"Saya dibonceng di belakang pas di kuburan Cina motor berhenti lalu saya rampas kunci motornya korban sempat saya gebuki sampai terjatuh setelah itu motornya saya bawa lari," kata Unyil, Rabu (23/8/2023).

Selanjutnya motor hasil begal teman sendiri itu dijual di Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin seharga Rp1,9 juta.

"Uang hasil jual motor aku gunakan untuk acara takziah 40 ayah saya. Sisanya saya bagikan adik saya dan main judi slot," katanya.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
begal Polda Sumsel Begal Motor
Telusuri berita news lainnya
