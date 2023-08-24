Bacaleg Perindo Prihatin Marak Seks Bebas & Pernikahan Dini, Minta Pemerintah Lakukan Langkah Preventif

JAKARTA - Juru Bicara Nasional DPP Partai Perindo Ike Julies Tiati atau Ike Suharjo mengaku prihatin dan sedih dengan meningkatnya angka pernikahan dini di berbagai daerah di Indonesia. Meningkatnya pernikahan dini tersebut dikarenakan maraknya seks bebas di kalangan remaja Indonesia.

"Pernikahan dini akan berdampak pada meningkatnya risiko kematian ibu dan bayi, meningkatkan angka stunting. Selain itu, jika pernikahan dini yang diakibatkan oleh seks bebas maka akan menimbulkan banyak penyakit, salah satunya adalah HIV/AIDS," kata Ike dalam keterangannya, Rabu (23/8/2023).

Ike yang juga merupakan Bacaleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil Sumatera Selatan II (Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Prabumulih, Muara Enim, Penukal Abab Lematang Ilir, Lahat, dan Empat Lawang) itu menyarankan agar pemerintah memberikan perhatian ekstra terhadap permasalahan ini.

"Partai Perindo meminta pemerintah untuk terus melakukan langkah-langkah preventif agar kenakalan remaja dan pernikahan dini dapat ditekan. Salah satunya bisa bekerjasama dengan lembaga pendidikan atau sekolah untuk melakukan pendidikan seks dan pendidikan pranikah (khusus siswa menengah atas)," jelasnya.

Ike juga mengimbau kepada orang tua siswa untuk senantiasa mengawasi pergaulan anak-anaknya agar tidak terjerumus pergaulan bebas. Seperti narkoba, minuman keras hingga seks bebas.