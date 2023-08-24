Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Bacaleg Perindo Prihatin Marak Seks Bebas & Pernikahan Dini, Minta Pemerintah Lakukan Langkah Preventif

Dimas Choirul , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |13:01 WIB
Bacaleg Perindo Prihatin Marak Seks Bebas & Pernikahan Dini, Minta Pemerintah Lakukan Langkah Preventif
Bacaelg Perindo Ike Julies Tiati prihatin dengan maraknya seks bebas dan pernikahan dini di Indonesia. (Foto: Dok Perindo)
A
A
A

JAKARTA - Juru Bicara Nasional DPP Partai Perindo Ike Julies Tiati atau Ike Suharjo mengaku prihatin dan sedih dengan meningkatnya angka pernikahan dini di berbagai daerah di Indonesia. Meningkatnya pernikahan dini tersebut dikarenakan maraknya seks bebas di kalangan remaja Indonesia.

"Pernikahan dini akan berdampak pada meningkatnya risiko kematian ibu dan bayi, meningkatkan angka stunting. Selain itu, jika pernikahan dini yang diakibatkan oleh seks bebas maka akan menimbulkan banyak penyakit, salah satunya adalah HIV/AIDS," kata Ike dalam keterangannya, Rabu (23/8/2023).

Ike yang juga merupakan Bacaleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil Sumatera Selatan II (Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Prabumulih, Muara Enim, Penukal Abab Lematang Ilir, Lahat, dan Empat Lawang) itu menyarankan agar pemerintah memberikan perhatian ekstra terhadap permasalahan ini.

"Partai Perindo meminta pemerintah untuk terus melakukan langkah-langkah preventif agar kenakalan remaja dan pernikahan dini dapat ditekan. Salah satunya bisa bekerjasama dengan lembaga pendidikan atau sekolah untuk melakukan pendidikan seks dan pendidikan pranikah (khusus siswa menengah atas)," jelasnya.

Ike juga mengimbau kepada orang tua siswa untuk senantiasa mengawasi pergaulan anak-anaknya agar tidak terjerumus pergaulan bebas. Seperti narkoba, minuman keras hingga seks bebas.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187861/perindo_tapanuli_utara_berikan_bantuan_ke_korban_banjir_dan_longsor-0mVy_large.jpg
Perindo Tapanuli Utara Berikan Bantuan ke Korban Banjir dan Longsor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187718/banjir_di_aceh-G6aP_large.jpg
Bencana Sumatera, Waketum Partai Perindo Serukan Tobat Ekologis dan Perbaikan Tata Kelola Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187538/kpud_jakbar_sosialisasi_di_kantor_dpd_partai_perindo_jakarta_barat-VqgT_large.jpg
Perindo Jakbar Jadi Partai Pertama Sambut Baik Sosialisasi KPUD soal Pemutakhiran Data
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187406/anggota_dprd_dki_jakarta_dari_partai_perindo_haji_dinas_masyusin-m0A8_large.jpg
Perindo Leadership Course, Kader Perindo Fokus Kawal Kebijakan Pro Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186834/wasekjen_partai_perindo_sri_gusni-5LF9_large.jpg
Soroti Ibu dan Bayi Meninggal Setelah Ditolak 4 RS, Wasekjen Perindo: Evaluasi Sistem Layanan Maternal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186135/partai_perindo-T7oK_large.jpg
Sekjen DPP Perindo : Ratusan Anggota Legislatif Perindo Harus Berdampak ke Masyarakat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement