HOME NEWS NEWS

Bacaleg Perindo Bagikan KTA Berasuransi Disambut Antusias Warga Sileang Humbahas

Aries Fernando Manalu , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |16:24 WIB
Bacaleg Perindo Bagikan KTA Berasuransi Disambut Antusias Warga Sileang Humbahas
Bacaleg Partai Perindo Arnod Sihite. (iNews/Aries Fernando)
A
A
A

HUMBAHAS – Ratusan warga Desa Sileang, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Sumatera Utara, menyambut antusias kehadiran bacaleg DPR RI dapil Sumut 2 dari Partai Perindo, Arnod Sihite.

Arnod Sihite merasa sangat bangga datang melihat begitu banyak warga menyambutnya di kampung halaman.

“Jadi saya sangat mengapresiasi pertemuan hari ini. Ini membawa energi positif, energi luar biasa untuk mencapai target yang kita harapkan,” ujarnya, Senin (31/7/2023).

Dalam kesempatan itu, Arnod Sihite menyosialisasikan dan membagikan kartu tanda anggota (KTA) berasuransi ke masyarakat di Desa Sileang.

Selain itu, dirinya akan terus mendistribusikan KTA berasuransi ke seluruh wilayah dapil 2 Sumut.

“Kita usahakan untuk bisa kita distribusikan di wilayah dapil 2 Sumut,” ujarnya.

