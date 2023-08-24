Perindo Lebong Gelar Rakorsus Pemenangan Jelang Pemilu 2024





LEBONG - DPD Partai Perindo Kabupaten Lebong, Bengkulu menggelar rapat koordinasi khusus (Rakorsus) strategi pemenangan menjelang Pemilu 2024. Kegiatan ini juga sebagai ajang silaturahmi sesama kader Perindo.

Ketua DPP Partai Perindo Bidang Politik dan Kebijakan Publik Heri Budianto mengatakan, rakorus ini juga membahas strategi pemenangan bacalag dari tingkat DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi hingga DPR RI.

”Dalam rakorsus ini kita membahas strategi pemenangan Pileg dan Pilpres 2024 di Provinsi Bengkulu, terutama di Kabupaten Lebong,” kata Heri, Kamis (24/8/2023).

Bacaleg Partai Perindo DPR RI Dapil Bengkulu ini juga memberikan pembekalan langsung kepada pengurus DPD dan Bacaleg Partai Perindo dari seluruh dapil yang ada di Kabupaten Lebong maupun Provinsi Bengkulu. ”Kegiatan ini ajang silturahmi sesame kader Perindo,” imbuhnya.

Kegiatan ini kata Heri digelar untuk menyamakan persepsi dan menyatukan visi dan misi, sesuai arahan Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo terkait strategi pemenangan di Pemilu legislatif tahun 2024 mendatang.

Dengan strategi berjenjang yang akan diterapkan, Partai Perindo optimistis meraih kursi dari tingkat daerah hingga pusat ditergetkan meraih kursi di setiap wilayah. “Saya bawa pesan khusus dan strategi pemenangan dari Pak Hary Tanoe,” ungkapnya.