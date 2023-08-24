Advertisement
HOME NEWS NEWS

Bakar Semangat Kader, Heri Budianto: Menangkan Perindo di Bengkulu!

Endro Dwirawan , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |17:30 WIB
Bakar Semangat Kader, Heri Budianto: Menangkan Perindo di Bengkulu!
Heri Budianto membakar semangat kader Perindo. (Foto: Endro Dwirawan)
A
A
A

LEBONG - Ketua DPP Partai Perindo Bidang Politik dan Kebijakan Publik Heri Budianto menghadiri rapat koordinasi khusus (Rakorsus) strategi pemenangan menjelang Pileg 2024. Selain rapat koordinasi, kegiatan ini sebagai ajang silaturahmi sesama kader Perindo di Provinsi Bengkulu. Heri juga membakar semangat para kader untuk memenangkan Partai Perindo di Pemilu 2024.

Heri Budianto memberikan pembekalan langsung kepada pengurus DPD dan Bacaleg Partai Perindo dari seluruh dapil yang ada di Kabupaten Lebong maupun Provinsi Bengkulu.

 BACA JUGA:

”Dalam rakorsus ini kita membahas strategi pemenangan Pileg dan Pilpres 2024 di Provinsi Bengkulu, terutama di Kabupaten Lebong. Kita wajib menangkan Perindo di Bengkulu,” kata Heri yang juga Bacaleg Partai Perindo DPR RI Dapil Bengkulu ini.

 BACA JUGA:

Heri melanjutkan, egiatan ini digelar untuk menyamakan persepsi dan menyatukan visi dan misi, sesuai arahan Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo terkait strategi pemenangan di Pemilu legislatif tahun 2024 mendatang.

Halaman:
1 2
      
