Pemiih Partai Perindo Solid Dukung Signifikan Ganjar Pranowo, Ferry Kurnia: Sinyal Penting!

JAKARTA - Partai Perindo semakin memperkuat jejak politiknya dengan dukungan solid yang signifikan bagi sosok Ganjar Pranowo dalam persiapan menuju Pilpres 2024. Survei terbaru yang dilakukan oleh Lembaga Riset dan Pengembangan Kompas (Litbang Kompas) mengungkapkan adanya tren dukungan yang solid dan signifikan dari pemilih Partai Perindo terhadap Ganjar Pranowo, menjelang Pilpres 2024.

Berdasarkan hasil survei yang melibatkan responden dari berbagai wilayah di Indonesia, terlihat bahwa mayoritas pemilih yang teridentifikasi dengan Partai Perindo menunjukkan dukungan yang kuat terhadap sosok Ganjar Pranowo.

"Dukungan solid dan signifikan pemilih Perindo ini tentu menjadi sinyal penting dalam bursa pemilihan mendatang," ujar Wakil Ketua Umum Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah kepada wartawan di Jakarta, Kamis (25/8/2023).

Ferry Kurnia Rizkiyansyah yang merupakan Bacaleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil Jawa Barat I (Kota Bandung dan Cimahi) itu mengatakan, Partai Perindo memang telah mengambil langkah strategis dengan secara terang-terangan menyatakan dukungannya untuk Ganjar Pranowo.

Keputusan ini, kata Kang Ferry, dipicu salah satunya oleh rekam jejak dan kinerja Ganjar yang dianggap positif oleh sebagian besar masyarakat.