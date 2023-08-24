Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Pemiih Partai Perindo Solid Dukung Signifikan Ganjar Pranowo, Ferry Kurnia: Sinyal Penting!

Dimas Choirul , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |18:42 WIB
Pemiih Partai Perindo Solid Dukung Signifikan Ganjar Pranowo, Ferry Kurnia: Sinyal Penting!
Wakil Ketua Umum Partai Perindo dan Bacaleg Perindo, Ferry Kurnia Rizkiansyah. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Partai Perindo semakin memperkuat jejak politiknya dengan dukungan solid yang signifikan bagi sosok Ganjar Pranowo dalam persiapan menuju Pilpres 2024. Survei terbaru yang dilakukan oleh Lembaga Riset dan Pengembangan Kompas (Litbang Kompas) mengungkapkan adanya tren dukungan yang solid dan signifikan dari pemilih Partai Perindo terhadap Ganjar Pranowo, menjelang Pilpres 2024.

Berdasarkan hasil survei yang melibatkan responden dari berbagai wilayah di Indonesia, terlihat bahwa mayoritas pemilih yang teridentifikasi dengan Partai Perindo menunjukkan dukungan yang kuat terhadap sosok Ganjar Pranowo.

"Dukungan solid dan signifikan pemilih Perindo ini tentu menjadi sinyal penting dalam bursa pemilihan mendatang," ujar Wakil Ketua Umum Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah kepada wartawan di Jakarta, Kamis (25/8/2023).

Ferry Kurnia Rizkiyansyah yang merupakan Bacaleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil Jawa Barat I (Kota Bandung dan Cimahi) itu mengatakan, Partai Perindo memang telah mengambil langkah strategis dengan secara terang-terangan menyatakan dukungannya untuk Ganjar Pranowo.

Keputusan ini, kata Kang Ferry, dipicu salah satunya oleh rekam jejak dan kinerja Ganjar yang dianggap positif oleh sebagian besar masyarakat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188627/angela_tanoesoedibjo-LXre_large.jpg
Tinjau Tapanuli Utara, Angela Tanoesoedibjo Dorong Kader Bantu Pemulihan Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187861/perindo_tapanuli_utara_berikan_bantuan_ke_korban_banjir_dan_longsor-0mVy_large.jpg
Perindo Tapanuli Utara Berikan Bantuan ke Korban Banjir dan Longsor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187718/banjir_di_aceh-G6aP_large.jpg
Bencana Sumatera, Waketum Partai Perindo Serukan Tobat Ekologis dan Perbaikan Tata Kelola Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187538/kpud_jakbar_sosialisasi_di_kantor_dpd_partai_perindo_jakarta_barat-VqgT_large.jpg
Perindo Jakbar Jadi Partai Pertama Sambut Baik Sosialisasi KPUD soal Pemutakhiran Data
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187406/anggota_dprd_dki_jakarta_dari_partai_perindo_haji_dinas_masyusin-m0A8_large.jpg
Perindo Leadership Course, Kader Perindo Fokus Kawal Kebijakan Pro Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186834/wasekjen_partai_perindo_sri_gusni-5LF9_large.jpg
Soroti Ibu dan Bayi Meninggal Setelah Ditolak 4 RS, Wasekjen Perindo: Evaluasi Sistem Layanan Maternal!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement