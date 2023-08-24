Bacaleg Perindo Susaningtyas Serap Aspirasi Masyarakat di Bagelen Purworejo

PURWOREJO - Bacaleg Partai Perindo untuk DPR RI Dapil VI Jawa Tengah (Jateng), Susaningtyas Nefo Handayani Kertapati mengunjungi Purworejo, Jawa Tengah. Dengan penuh semangat, ia mendengarkan aspirasi masyarakat setempat.

Dalam kunjungannya itu, Bacaleg DPR RI yang akrab dipanggil Nuning ini berinteraksi dengan sejumlah komunitas dan kelompok di Desa Soko, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo, Jateng, Kamis (24/8/2023).

Kunjungan Nuning sangat inklusif mencakup berbagai lapisan masyarakat, seperti pedagang keliling, kelompok difabel, kelompok sadar wisata, dan kelompok seni. Tujuan utamanya adalah mendengar langsung masukan dan kebutuhan masyarakat Purworejo.

Para anggota nantinya diberikan Kartu Tanda Anggota (KTA) Berasuransi.

“Dengan KTA yang kita miliki, KTA berasuransi insya Allah juga rekan-rekan Perindo yang menjadi caleg mendapatkan dukungan dari masyarakat dengan baik,” kata Nuning di lokasi.

Nuning menjelaskan, partainya memiliki program KTA asuransi Partai Perindo yang ditujukan untuk masyarakat. Dengan ini, anggota partai akan diberikan perlindungan asuransi yang mencakup berbagai risiko menjadikannya langkah yang konstruktif dalam memperkuat hubungan antara partai dan masyarakat.