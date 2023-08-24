Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Bacaleg Perindo Susaningtyas Serap Aspirasi Masyarakat di Bagelen Purworejo

Joe Hartoyo , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |19:48 WIB
Bacaleg Perindo Susaningtyas Serap Aspirasi Masyarakat di Bagelen Purworejo
Bacaleg Partai Perindo Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati silaturahmi dengan masyarakat Bagelen, Purworejo, Jateng. (iNews/Joe Hartoyo)
A
A
A

PURWOREJO - Bacaleg Partai Perindo untuk DPR RI Dapil VI Jawa Tengah (Jateng), Susaningtyas Nefo Handayani Kertapati mengunjungi Purworejo, Jawa Tengah. Dengan penuh semangat, ia mendengarkan aspirasi masyarakat setempat.

Dalam kunjungannya itu, Bacaleg DPR RI yang akrab dipanggil Nuning ini berinteraksi dengan sejumlah komunitas dan kelompok di Desa Soko, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo, Jateng, Kamis (24/8/2023).

Kunjungan Nuning sangat inklusif mencakup berbagai lapisan masyarakat, seperti pedagang keliling, kelompok difabel, kelompok sadar wisata, dan kelompok seni. Tujuan utamanya adalah mendengar langsung masukan dan kebutuhan masyarakat Purworejo.

Para anggota nantinya diberikan Kartu Tanda Anggota (KTA) Berasuransi.

“Dengan KTA yang kita miliki, KTA berasuransi insya Allah juga rekan-rekan Perindo yang menjadi caleg mendapatkan dukungan dari masyarakat dengan baik,” kata Nuning di lokasi.

Nuning menjelaskan, partainya memiliki program KTA asuransi Partai Perindo yang ditujukan untuk masyarakat. Dengan ini, anggota partai akan diberikan perlindungan asuransi yang mencakup berbagai risiko menjadikannya langkah yang konstruktif dalam memperkuat hubungan antara partai dan masyarakat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188627/angela_tanoesoedibjo-LXre_large.jpg
Tinjau Tapanuli Utara, Angela Tanoesoedibjo Dorong Kader Bantu Pemulihan Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187861/perindo_tapanuli_utara_berikan_bantuan_ke_korban_banjir_dan_longsor-0mVy_large.jpg
Perindo Tapanuli Utara Berikan Bantuan ke Korban Banjir dan Longsor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187718/banjir_di_aceh-G6aP_large.jpg
Bencana Sumatera, Waketum Partai Perindo Serukan Tobat Ekologis dan Perbaikan Tata Kelola Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187538/kpud_jakbar_sosialisasi_di_kantor_dpd_partai_perindo_jakarta_barat-VqgT_large.jpg
Perindo Jakbar Jadi Partai Pertama Sambut Baik Sosialisasi KPUD soal Pemutakhiran Data
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187406/anggota_dprd_dki_jakarta_dari_partai_perindo_haji_dinas_masyusin-m0A8_large.jpg
Perindo Leadership Course, Kader Perindo Fokus Kawal Kebijakan Pro Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186834/wasekjen_partai_perindo_sri_gusni-5LF9_large.jpg
Soroti Ibu dan Bayi Meninggal Setelah Ditolak 4 RS, Wasekjen Perindo: Evaluasi Sistem Layanan Maternal!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement