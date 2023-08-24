Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Anggaran Pemilu 2024 Capai Rp37,4 Triliun, Yusuf Lakaseng: Harus Menghasilkan Pemimpin Berkualitas

Dimas Choirul , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |19:56 WIB
Anggaran Pemilu 2024 Capai Rp37,4 Triliun, Yusuf Lakaseng: Harus Menghasilkan Pemimpin Berkualitas
Yusuf Lakaseng komentari anggran jumbo penyelenggaraan Pemilu 2024/Foto: Okezone
A
A
A

 

JAKARTA - Ketua DPP Bidang Politik Partai Perindo Yusuf Lakaseng buka suara mengenai anggaran Pemilu 2204 yang digelontorkan pemerintah, yaitu sebesar Rp37,4 triliun.

Menurutnya, anggaran sebesar itu wajar digelontorkan lantaran penyelenggaraan Pemilu 2024 secara langsung dan serentak melibatkan semua rakyat.

 BACA JUGA:

"Demokrasi dalam bentuk Pemilu secara langsung memang mahal, karena semua rakyat terlibat berpartisipasi," kata Yusuf, Kamis (24/8/2023).

Meski demikian, Bacaleg DPR RI dari Partai Perindo untuk Dapil Sulawesi Tengah itu mengatakan, anggaran yang besar tersebut harus dimaksimalkan dengan hasil Pemilu yang menciptakan pemimpun yang memiliki kapasitas yang baik.

"Wakil rakyat serta pasangan presiden dan wakil presiden haruslah orang-orang dengan kualitas terbaik, baik kapasitas maupun integritasnya," jelasnya.

 BACA JUGA:

Untuk mencapai hasil maksimal itu, lanjut Yusuf, semua pihak baik KPU, Bawaslu, pemerintah dan rakyat harus punya komitmen kuat menciptakan Pemilu yang jujur dan adil tanpa kecurangan dan politik uang.

Ia juga mengingatkan agar KPU, Bawaslu dan pemerintah harus menggunakan anggaran dengan tepat guna dan berintegritas.

"Karena anggarannya sangat besar, maka imannya harus kuat, jangan sampai ada korupsi. Saya berharap agar KPK memantau dan terlibat aktif dalam mengawasi penggunaan anggaran itu," pungkasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188627/angela_tanoesoedibjo-LXre_large.jpg
Tinjau Tapanuli Utara, Angela Tanoesoedibjo Dorong Kader Bantu Pemulihan Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187861/perindo_tapanuli_utara_berikan_bantuan_ke_korban_banjir_dan_longsor-0mVy_large.jpg
Perindo Tapanuli Utara Berikan Bantuan ke Korban Banjir dan Longsor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187718/banjir_di_aceh-G6aP_large.jpg
Bencana Sumatera, Waketum Partai Perindo Serukan Tobat Ekologis dan Perbaikan Tata Kelola Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187538/kpud_jakbar_sosialisasi_di_kantor_dpd_partai_perindo_jakarta_barat-VqgT_large.jpg
Perindo Jakbar Jadi Partai Pertama Sambut Baik Sosialisasi KPUD soal Pemutakhiran Data
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187406/anggota_dprd_dki_jakarta_dari_partai_perindo_haji_dinas_masyusin-m0A8_large.jpg
Perindo Leadership Course, Kader Perindo Fokus Kawal Kebijakan Pro Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186834/wasekjen_partai_perindo_sri_gusni-5LF9_large.jpg
Soroti Ibu dan Bayi Meninggal Setelah Ditolak 4 RS, Wasekjen Perindo: Evaluasi Sistem Layanan Maternal!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement