HOME NEWS NEWS

4 Orang Jadi Tersangka, Partai Perindo Dukung KLHK Tindak Tegas Penjahat Lingkungan

Dimas Choirul , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |22:23 WIB
4 Orang Jadi Tersangka, Partai Perindo Dukung KLHK Tindak Tegas Penjahat Lingkungan
Juru Bicara Nasional Partai Perindo Yerry Tawalujan (Foto: Dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Juru Bicara Nasional Partai Perindo Yerry Tawalujan menyambut baik dan mendukung tindakan tegas Satgas Pengendalian Pencemaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang menetapkan 4 tersangka perusak lingkungan yang menjadi penyebab polusi di wilayah Jabodetabek.

"Kami sangat mendukung tindakan tegas yang diambil Tim Satgas Pengendalian Pencemaran KLHK. Seharusnya sudah sejak dulu dilakukan tindakan tegas seperti ini terhadap tersangka perusak lingkungan. Karena kejahatan merusak lingkungan sama saja dengan kejahatan terhadap kemanusiaan," ujar Yerry kepada wartawan, Kamis (24/8/2023).

Yerry, yang akan maju sebagai Bacaleg DPR RI dari Dapil Sulawesi Utara ini menjelaskan, merusak lingkungan adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Pasalnya, hal itu akan membahayakan kehidupan orang lain.

"Jakarta telah menjadi kota paling berpolusi di dunia. Menurut data BMKG, indeks kualitas udara di Jakarta mencapai angka 172 dengan polutan utama PM 2,5 serta nilai konsentrasi 96,8 mikrogram per meter kubik. Ini menjadikan Jakarta sebagai kota beracun dan tidak sehat untuk didiami," ujar Yerry.

"Itu sebabnya, para perusak lingkungan itu dapat dikategorikan penjahat lingkungan yang melakukan tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Karena tercemarnya lingkungan menyebabkan jutaan manusia terganggu kesehatannya," lanjut Yerry.

Halaman:
1 2
      
