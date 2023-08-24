Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Lika-Liku Kehidupan Bos Wagner yang Penuh Bahaya, dari Bisnis Katering hingga Tentara Bayaran

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |06:38 WIB
Lika-Liku Kehidupan Bos Wagner yang Penuh Bahaya, dari Bisnis Katering hingga Tentara Bayaran
Lika-liku kehidupan bos tentara bayaran Wagner yang penuh dengan bahaya (Foto: Reuters)
A
A
A

RUSIA – Sejak runtuhnya pemberontakan bos tantara bayaran Wagner Yevgeny Prigozhin di Rusia pada Juni lalu, selalu ada perasaan bahwa seseorang yang sudah lama tinggal di daerah pinggiran telah bertindak berlebihan.

Jika dia berada di dalam pesawat jet pribadinya ketika pesawat itu jatuh dalam perjalanan dari Moskow ke St Petersburg, maka itu akan menandai akhir yang mengejutkan dan penuh kekerasan dari kehidupan yang sangat bergejolak.

Selama bertahun-tahun Presiden Rusia Vladimir Putin menggunakan jasa Prigozhin.

Namun pemberontakan gagal yang melibatkan ribuan tentara bayaran Wagner melampaui batas. Presiden Putin mengutuk pemberontakan tersebut sebagai "pengkhianatan" dan segera menjadi jelas bahwa peran produktif Prigozhin di Rusia telah berakhir.

Prigozhin adalah seorang pria yang tahun-tahun pertama masa dewasanya dihabiskan di penjara St. Petersburg, namun ia berkembang pesat pada 1990-an dengan bisnis katering yang memberinya kekayaan dan perlindungan dari Putin sendiri.

Petualangan Prigozhin sebagai tentara bayaran di Afrika, Suriah, dan Ukrainalah yang menjadikannya seorang tokoh militer. Namun dinamikanya berubah ketika Rusia melancarkan perang di Ukraina dan mantan koki presiden tersebut mendapatkan kekuasaan serta kekayaan.

Laporan yang belum dikonfirmasi menunjukkan bahwa pesawat Embraer Legacy 135 miliknya terkena dua semburan api dari pertahanan udara militer.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/18/3185974/antonio-ZnK5_large.jpg
Uni Eropa Harus Cabut Sanksi Terhadap Rusia untuk Perdamaian Ukraina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/18/3185699/zelensky-oYwq_large.jpg
Poin Damai ‘Trump’ Terkait Perang Ukraina-Rusia Berkurang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/18/3185429/ukraina_serang_rusia-CeFd_large.jpg
Ukraina Lancarkan Serangan Drone Sasar Pembangkit Listrik Dekat Moskow, Picu Kebakaran Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183809/trump-4LFG_large.jpg
Trump: Perang Rusia-Ukraina Tewaskan 25 Ribu Tentara Dalam Sebulan, Sangat Mengerikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/18/3182506/ukraina-aOv2_large.jpg
Ukraina Hadapi Krisis Pemadaman Listrik yang Berujung Bencana di Musim Dingin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/18/3179993/volodymyr_zelensky-XKCp_large.jpg
Presiden Ukraina Tuding China Pasok Mesin Pembuat Senjata ke Rusia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement