5 Fakta Kecelakaan Pesawat Rusia yang Diduga Tewaskan Bos Wagner

Bos Wagner diduga tewas dalam kecelakaan pesawat di Rusia (Foto: Reuters)

RUSIA - Kepala tentara bayaran Wagner Yevgeny Prigozhin diduga tewas, namanya tercantum dalam daftar penumpang jet pribadi yang jatuh di utara ibu kota Rusia, Moskow.

Sebagai sekutu utama Presiden Rusia Vladimir Putin, perusahaan militer swastanya telah memainkan peran penting di Ukraina setelah invasi Moskow pada Februari 2022.

Namun hubungannya dengan Putin memburuk setelah Prigozhin memerintahkan pasukannya untuk bergerak ke Moskow dalam pemberontakan sehari melawan para pemimpin militer Rusia pada Juni lalu. Detail mengenai kecelakaan tersebut masih belum diketahui. Berikut lima fakta kecelakaan tersebut.

1. Pesawat dilaporkan ditembak jatuh

Pejabat penerbangan Rusia mengkonfirmasi pesawat tersebut, Embraer Legacy, terbang antara Moskow dan St Petersburg ketika jatuh di wilayah Tver, utara Moskow pada Rabu (23/8/2023) malam.

Namun saluran Telegram yang terhubung dengan Wagner, Gray Zone, melaporkan bahwa jet tersebut telah ditembak jatuh oleh militer Rusia – meskipun tidak memberikan bukti yang mendukung klaim tersebut.

Jet pribadi itu diyakini sedang dalam perjalanan dari Moskow ke St Petersburg, sekitar 60 mil sebelah utara ibu kota Rusia.