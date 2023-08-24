Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Dijuluki Jenderal Armageddon karena Taktik Brutalnya di Suriah, Jenderal Rusia yang Pimpin Perang Ukraina Dipecat

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |08:15 WIB
Dijuluki Jenderal Armageddon karena Taktik Brutalnya di Suriah, Jenderal Rusia yang Pimpin Perang Ukraina Dipecat
Jenderal Rusia yang menjalankan perang dilaporkan dipecat (Foto: Reuters)
A
A
A

RUSIA - Salah satu tokoh militer terkemuka Rusia, Jenderal Sergei Surovikin, dilaporkan kehilangan pekerjaannya atau dipecat sebagai panglima angkatan udara setelah berminggu-minggu muncul spekulasi tentang hilangnya dia dari pandangan publik.

Agensi Ria Novosti mengutip sebuah sumber, mengatakan dia telah dicopot dari jabatannya,

Selama beberapa bulan Jenderal Surovikin bertanggung jawab atas invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina namun dia tidak terlihat lagi sejak pemberontakan Wagner pada Juni lalu.

Para pengamat yakin pemecatannya terjadi karena pemberontakan yang gagal.

Sebuah laporan Rusia mengutip sumber kementerian pertahanan yang mengatakan dia dipecat karena dipindahkan ke pekerjaan baru dan dia sekarang sedang berlibur singkat.

Ria Novosti mengatakan perannya sebagai kepala pasukan dirgantara telah diambil alih oleh kepala staf angkatan udara, Jenderal Viktor Afzalov.

Pada saat tentara bayaran Wagner berbaris menuju Moskow pada 24 Juni lalu, Jenderal Surovikin muncul dalam sebuah video yang meminta mereka untuk kembali ke pangkalan.

