Kebakaran Hutan Yunani Merambah Turki, Tak Ada WNI yang Jadi Korban

YUNANI - Bencana kebakaran hutan yang terjadi di Yunani terus merambah hingga perbatasan wilayah Turki. Kebakaran yang telah merenggut 20 nyawa di Yunani masih terus berkobar tak terkendali di kaki bukit dekat Athena dan wilayah Evros dekat perbatasan dengan Turki.

Delapan belas dari mereka yang tewas diperkirakan adalah pengungsi dan migran yang baru-baru ini melintasi perbatasan, bersembunyi di hutan di utara kota Alexandroupolis.

Yunani telah menyatakan duka mendalamnya atas kematian di hutan Dadia dekat perbatasan Turki.

Selama lima hari, api telah berkobar di dekat kota dan bagian barat sepanjang pantai. Petugas pemadam kebakaran juga berusaha menghentikan penyebaran api dari lereng Gunung Parnitha, ke barat laut Athena.

Terkait hal ini, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Athena dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Istanbul terus memonitor dampak bencana tersebut.

Berdasarkan koordinasi dengan otoritas setempat dan kelompok masyarakat Indonesia, hingga saat ini tidak ada Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban bencana kebakaran tersebut baik di wilayah Yunani maupun Turki.