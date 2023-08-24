Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Mengintip Spesifikasi Pesawat Jet Mewah Malaysia yang Jatuh Mengenaskan di Jalanan

Bertold Ananda , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |10:13 WIB
Mengintip Spesifikasi Pesawat Jet Mewah Malaysia yang Jatuh Mengenaskan di Jalanan
Ilustrasi Psawat Jet Jatuh (Foto:Reuters)
A
A
A

JAKARTA- Berita mengenai jatuhnya pesawat jet buatan Malaysia ini membuat orang penasaran asal mula pembuatan burung besi tersebut. Bagaimana tidak, kecelakaan mengenaskan tersebut terjadi di jalanan raya dekat Shah Alam di Selangor, Malaysia pada 18 Aguustus 2023.

Dari kecelakaan tersebut terdapat 10 korban jiwa tewas, masing-masing meliputi penumpang pesawat, pengemudi sepeda motor hingga mobil yang melintasi jalanan tersebut. Dari kejadiaan itu banyak masyakrata Malaysia menyoroti perihal kelayakan sebuah pesawat jet itu.

Adapun spesifikasi pesawat Jet mewah Malaysia yang jatuh mengenaskan merupakan tipe Beechcraft Model 390.

Model ini merupakan pesawat jet korporasi ringan bermesin ganda yang diproduksi oleh pabrikan Amerika Hawker Beechcraft Corporation. Pesawat satu ini dibekali mesin 2 Turbofan Engine Rolls-Royce FJ44-2A.

Mesin yang disematkan ini memiliki tenaga cukup fantasis dikelas pesawat jet pribadi. Sebab dengan berat 3.719 kg yang ringan dapat melesat cepat mencapai 835 km/jam 451 kts dan jangkauan maksimumnya adalah 1.726 mil laut. Tentu saja angka impresif tersebut didapatkan dari komposisi mesin performa tinggi.

Halaman:
1 2
      
