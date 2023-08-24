Gletser Pegunungan Alpen Mencair, Pemandu Wisata Temukan Jenazah Pria Diyakini Meninggal 20 Tahun Lebih

AUSTRIA - Jenazah seorang pria yang diyakini telah meninggal lebih dari 20 tahun lalu ditemukan di gletser pegunungan Alpen yang mencair dengan cepat di provinsi Tyrol, Austria.

Polisi mengatakan seorang pemandu gunung menemukan mayat itu minggu lalu di ketinggian 2.900 m (9.500 kaki) di atas gletser Schlatenkees di East Tyrol.

Sebuah ransel ditemukan di dekatnya berisi kartu bank dan SIM. Polisi menggunakan helikopter untuk membantu mengambil jenazah tersebut.

Polisi menduga pria tersebut berasal dari Austria dan berusia 37 tahun saat meninggal.

Tes DNA sedang dilakukan untuk memastikan identitasnya. Juru bicara kepolisian Christian Viehweider mengatakan kepada BBC News bahwa diperlukan waktu beberapa minggu sebelum hasil tes tersebut diketahui.

“Agak tidak biasa untuk menemukan dua penemuan serupa di gletser dalam waktu sesingkat itu,” terangnya.

Dia mengatakan sekitar 45 orang, yang hilang di Pegunungan Alpen Austria sejak 1964, masih belum ditemukan.