Seperti Prigozhin, Musuh-Musuh Putin Ini Alami Kecelakaan dan Kematian Misterius

MOSKOW – Pimpinan tentara bayaran Wagner Rusia, Yevgeny Prigozhin diyakini tewas setelah sebuah jet pribadi yang ia tumpangi jatuh di utara Moskow tanpa ada yang selamat.

Prigozhin, (62), memimpin pemberontakan terhadap petinggi militer Rusia pada 23-24 Juni, yang menurut Presiden Vladimir Putin dapat memicu perang saudara di Rusia. Sejak itu, banyak yang meyakini Prigozhin akan dihabisi karena dianggap telah menentang Putin, yang sempat menyebut pria berkepala botak itu sebagai “pengkhianat”.

Telah banyak laporan tentang orang-orang yang menentang Putin, atau kepentingannya, yang terbunuh atau mengalami kecelakaan misterius yang mengancam nyawa mereka.

Berikut beberapa di antaranya:

1. Alexei Navalny

Pemimpin oposisi terkemuka di Rusia, Alexei Navalny, diterbangkan ke Jerman pada Agustus 2020 untuk perawatan medis setelah diracun di Siberia dengan apa yang disimpulkan oleh para ahli Barat sebagai agen saraf militer Novichok. Rusia telah membantah terlibat dalam peracunan Navalny.

Navalny mendapat sorotan setelah secara sukarela kembali ke Rusia pada 2021 setelah menerima perawatan medis di Jerman. Dia langsung ditangkap setibanya di sana dan saat ini menjalani hukuman 11,5 tahun penjara atas tuduhan penipuan dan tuduhan lain yang menurutnya palsu. Gerakan politiknya telah dilarang dan dinyatakan “ekstremis”.

Navalny mendapat tambahan hukuman 19 tahun di koloni dengan keamanan maksimum yang ditambahkan ke hukuman penjaranya baru-baru ini.