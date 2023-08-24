Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Seperti Prigozhin, Musuh-Musuh Putin Ini Alami Kecelakaan dan Kematian Misterius

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |13:33 WIB
Seperti Prigozhin, Musuh-Musuh Putin Ini Alami Kecelakaan dan Kematian Misterius
Presiden Rusia Vladimir Putin. (Foto: Reuters)
A
A
A

MOSKOW – Pimpinan tentara bayaran Wagner Rusia, Yevgeny Prigozhin diyakini tewas setelah sebuah jet pribadi yang ia tumpangi jatuh di utara Moskow tanpa ada yang selamat.

Prigozhin, (62), memimpin pemberontakan terhadap petinggi militer Rusia pada 23-24 Juni, yang menurut Presiden Vladimir Putin dapat memicu perang saudara di Rusia. Sejak itu, banyak yang meyakini Prigozhin akan dihabisi karena dianggap telah menentang Putin, yang sempat menyebut pria berkepala botak itu sebagai “pengkhianat”.

Telah banyak laporan tentang orang-orang yang menentang Putin, atau kepentingannya, yang terbunuh atau mengalami kecelakaan misterius yang mengancam nyawa mereka.

Berikut beberapa di antaranya:

1. Alexei Navalny

Pemimpin oposisi terkemuka di Rusia, Alexei Navalny, diterbangkan ke Jerman pada Agustus 2020 untuk perawatan medis setelah diracun di Siberia dengan apa yang disimpulkan oleh para ahli Barat sebagai agen saraf militer Novichok. Rusia telah membantah terlibat dalam peracunan Navalny.

Navalny mendapat sorotan setelah secara sukarela kembali ke Rusia pada 2021 setelah menerima perawatan medis di Jerman. Dia langsung ditangkap setibanya di sana dan saat ini menjalani hukuman 11,5 tahun penjara atas tuduhan penipuan dan tuduhan lain yang menurutnya palsu. Gerakan politiknya telah dilarang dan dinyatakan “ekstremis”.

Navalny mendapat tambahan hukuman 19 tahun di koloni dengan keamanan maksimum yang ditambahkan ke hukuman penjaranya baru-baru ini.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183674/maria-kmrA_large.jpg
Rusia Tidak Punya Niat Serang NATO, Siap Meladeni jika Diserang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183663/rusia-F7Dl_large.jpg
Intelijen Ukraina: Rusia Bakal Produksi 120.000 Bom Layang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/18/3183230/drone-gznB_large.jpg
Rusia Resmi Bentuk Pasukan Perang Drone, Mengubah Wajah Dunia Militer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/18/3183033/jet-V7yX_large.jpg
Rusia Gagalkan Upaya Pencurian Jet Tempur MiG-31 Bersenjata Rudal Hipersonik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/18/3181446/bendera_rusia-zprs_large.jpg
Reaksi Rusia soal Donald Trump Bakal Uji Coba Nuklir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/18/3165063/anak_anak_rusia_latihan_militer-zORK_large.jpg
Puluhan Anak Rusia Ikuti Latihan Militer, Bawa Senjata Asli
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement