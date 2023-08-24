Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Video Viral Tunjukkan Momen Jatuhnya Pesawat yang Diduga Tewaskan Bos Wagner

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |14:09 WIB
Video Viral Tunjukkan Momen Jatuhnya Pesawat yang Diduga Tewaskan Bos Wagner
Puing pesawat yang diduga membawa bos Wagner Yevgeny Prigozhin di lokasi jatuhnya di Tver, Rusia. (Foto: Reuters)
A
A
A

REKAMAN video yang viral menangkap momen jatuhnya jet pribadi yang diduga membawa bos perusahaan militer swasta Wagner, Yevgeny Prigozhin di wilayah Tver, Rusia. Video tersebut telah dibagikan dan menyebar di media sosial.

Beberapa klip pendek yang diterbitkan oleh saluran Telegram Mash dan Baza tampak menunjukkan jet Embraer Legacy 600 jatuh ke tanah dalam putaran yang tampaknya tidak terkendali. Asap hitam terlihat keluar dari dalam pesawat, meski belum diketahui bagian pesawat mana yang terbakar.

Diwartakan RT, salah satu klip juga memperlihatkan puing-puing pesawat tergeletak di lapangan dan dilalap api. Kepulan asap hitam terlihat mengepul di lokasi kecelakaan.

Insiden itu terjadi di dekat Desa Kuzhenkino di Wilayah Tver, barat laut ibu kota Moskow. Beberapa media Rusia telah mengidentifikasi pesawat tersebut sebagai Embraer Legacy 600 dengan nomor ekor RA-02795. Pesawat tersebut dikabarkan milik Prigozhin.

Halaman:
1 2
      
