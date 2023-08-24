Jepang Lepaskan Air Radioaktif Fukushima ke Laut, Picu Protes di China dan Korsel

Aktivis memprotes pelepasan air radioaktif Fukushima oleh Jepang ke laut di Seoul, Korea Selatan, 24 Agustus 2023. (Foto: Reuters)

TOKYO - Jepang pada Kamis, (24/8/2023) mulai melepaskan air radioaktif yang telah diolah dari pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima yang rusak ke Samudera Pasifik. Langkah ini telah mengundang kontroversi, yang mendorong China untuk segera mengumumkan larangan menyeluruh terhadap semua impor makanan laut dari Jepang.

BACA JUGA: Jepang Akan Buang Jutaan Ton Air Radioaktif Fukushima ke Laut Mulai 24 Agustus

China “sangat khawatir terhadap risiko kontaminasi radioaktif yang dibawa oleh… makanan dan produk pertanian Jepang yang diekspor ke Tiongkok,” kata seorang pejabat bea cukai China dalam sebuah pernyataan yang dilansir Reuters.

Ditandatangani dua tahun lalu oleh pemerintah Jepang dan disetujui oleh pengawas nuklir PBB bulan lalu, pelepasan tersebut merupakan langkah penting dalam proses yang sangat panjang dan sulit untuk menonaktifkan pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi setelah hancur akibat tsunami.

Operator pembangkit listrik Tokyo Electric Power (Tepco) mengatakan pelepasan dimulai pada pukul 13.03 waktu setempat dan belum mengidentifikasi adanya kelainan pada pompa air laut atau fasilitas di sekitarnya.

Namun, China pada Kamis kembali menegaskan penolakannya terhadap rencana tersebut dan mengatakan pemerintah Jepang belum membuktikan keabsahan pembuangan air tersebut.

“Pihak Jepang tidak boleh menyebabkan kerugian sekunder terhadap masyarakat lokal dan bahkan masyarakat dunia karena kepentingan egoisnya sendiri,” kata Kementerian Luar Negeri Tiongkok dalam sebuah pernyataan pada Kamis.

Tokyo sebaliknya mengkritik China karena menyebarkan “klaim yang tidak berdasar secara ilmiah.”