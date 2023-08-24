Mengenal Louis Braille, Penemu Huruf Braille

JAKARTA- Mengenal Louis Braille, seorang penemu huruf braille yang memmudahkan orang tunanetra untuk membaca. Seperti diketahui, huruf braille merupakan sistem tulisan sentuh berupa titik-titik timbul.

BACA JUGA: 5 Penemuan Arkeologi yang Sampai Hari Ini Masih Bikin Bingung Peneliti

Dengan menyentuhnya orang tunanetra dapat membaca karya literasi yang mereka inginkan. Sehingga mereka bisa mendapatkan pengajaran layaknya orang normal pada umumnya. Sistem penulisan huruf braille ditemukan oleh Louis Braille.

-Berikut sosok Louise Braille, Penemu Huruf Braille:

Dia merupakan sosok yang memiliki pengaruh besar dalam dunia aksesibilitas dan pendidikan bagi tunanetra. Untuk lebih mengenal Louis Braille, berikut profil Louis Braille sosok penemu huruf braille.

Louis Braille lahir pada 4 Januari 1809 di Coupvray, Prancis. Pada usia 3 tahun ia mengalami kecelakaan yang merenggut penglihatan. Kedua orangtua Braille, Simon-Rene Braille, sedang membuat tali pelana dan pengalaman.

Tanpa pengawasan orangtuanya, Braille mengambil sebuah penusuk dari bengkel dan memainkannya. Akibatnya salah satu matanya matanya terluka dan mata lainnya terkena infeksi yang mengakibatkan kebutaan total pada usia 5 tahun.