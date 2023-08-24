Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Rusia Luncurkan Serangan Drone di Odessa, Balas Ukraina yang Kembali Sasar Moskow

Assyifa Eka Putri , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |16:29 WIB
Rusia Luncurkan Serangan Drone di Odessa, Balas Ukraina yang Kembali Sasar Moskow
Foto: Reuters.
A
A
A

MOSKOW – Kepala Administrasi Militer Distrik Odessa Oleg Kiper mengatakan Rusia kembali meluncurkan serangan drone di fasilitas biji-bijian di Odessa, Ukraina, pada Rabu (23/8/2023).

“Serangan drone Rusia berlangsung selama tiga jam di malam hari menyebabkan kebakaran di fasilitas biji-bijian,” ungkap Kiper dalam sebuah pernyataan di Telegram, sebagaimana dilansir LBC.

Rusia dan Ukraina saling bertukar pesawat tak berawak (drone) pada Rabu, (23/8/2023) dengan Ukraina yang menargetkan Moskow lagi dan Rusia mengirim pasukan Kremlin untuk melakukan pengeboman terhadap tempat penyimpanan biji-bijian di Ukraina. Hal ini berlangsung selama 18 bulan.

Pada Juli lalu, Rusia juga melumpuhkan sebagian besar fasilitas biji-bijian di kota pelabuhan, Odessa, beberapa hari setelah Presiden Vladimir Putin memutuskan partisipasi Rusia dalam Prakarsa Biji-bijian Laut Hitam atau “The Black Sea Grain Initiative”.

Kesepakatan di masa perang ini telah memungkinkan ekspor Ukraina ke banyak negara yang menghadapi ancaman kelaparan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/18/3185974/antonio-ZnK5_large.jpg
Uni Eropa Harus Cabut Sanksi Terhadap Rusia untuk Perdamaian Ukraina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/18/3185699/zelensky-oYwq_large.jpg
Poin Damai ‘Trump’ Terkait Perang Ukraina-Rusia Berkurang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/18/3185429/ukraina_serang_rusia-CeFd_large.jpg
Ukraina Lancarkan Serangan Drone Sasar Pembangkit Listrik Dekat Moskow, Picu Kebakaran Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183809/trump-4LFG_large.jpg
Trump: Perang Rusia-Ukraina Tewaskan 25 Ribu Tentara Dalam Sebulan, Sangat Mengerikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/18/3182506/ukraina-aOv2_large.jpg
Ukraina Hadapi Krisis Pemadaman Listrik yang Berujung Bencana di Musim Dingin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/18/3179993/volodymyr_zelensky-XKCp_large.jpg
Presiden Ukraina Tuding China Pasok Mesin Pembuat Senjata ke Rusia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement