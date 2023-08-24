Ancam Bunuh Trump dan Putranya, Wanita AS Ditahan Dinas Rahasia

WASHINGTON - Dinas Rahasia Amerika Serikat (AS) menangkap seorang wanita usai mendapati mengancam akan membunuh mantan Presiden Donald Trump dan putranya, Barron dengan mengirim email ke sebuah sekolah di Florida. Kejadian tersebut di konfirmasi oleh pihak penegak hukum kepada CBS News.

"Saya akan menembak langsung Donald Trump dan Barron Trump pada setiap kesempatan yang saya dapatkan," ujar Tracy Fiorenza melalui email kepada kepala sekolah di sekolah Palm Beach pada 21 Mei 2023, menurut tuntutan pidana yang diajukan awal bulan ini di Florida.

Beberapa hari setelahnya, pengadilan menyatakan Fiorenza (41), kembali mengirim email kepada staf sekolah yang tidak disebutkan namanya, “Saya akan menembak kepala Barron Trump bersama ayahnya UNTUK MEMBELA DIRI!”

Pada 14 Juni 2023, Agen Dinas Rahasia Chicago mewawancarai Fiorenza, berdasarkan catatan pengadilan, ia mengakui bahwa telah menulis pesan yang berisi ancaman dari kediamannya di Illinois.