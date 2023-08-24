Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Ancam Bunuh Trump dan Putranya, Wanita AS Ditahan Dinas Rahasia

Serli Utari Dewi , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |17:20 WIB
Ancam Bunuh Trump dan Putranya, Wanita AS Ditahan Dinas Rahasia
Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. (Foto: Reuters)
A
A
A

WASHINGTON - Dinas Rahasia Amerika Serikat (AS) menangkap seorang wanita usai mendapati mengancam akan membunuh mantan Presiden Donald Trump dan putranya, Barron dengan mengirim email ke sebuah sekolah di Florida. Kejadian tersebut di konfirmasi oleh pihak penegak hukum kepada CBS News.

"Saya akan menembak langsung Donald Trump dan Barron Trump pada setiap kesempatan yang saya dapatkan," ujar Tracy Fiorenza melalui email kepada kepala sekolah di sekolah Palm Beach pada 21 Mei 2023, menurut tuntutan pidana yang diajukan awal bulan ini di Florida.

Beberapa hari setelahnya, pengadilan menyatakan Fiorenza (41), kembali mengirim email kepada staf sekolah yang tidak disebutkan namanya, “Saya akan menembak kepala Barron Trump bersama ayahnya UNTUK MEMBELA DIRI!”

Pada 14 Juni 2023, Agen Dinas Rahasia Chicago mewawancarai Fiorenza, berdasarkan catatan pengadilan, ia mengakui bahwa telah menulis pesan yang berisi ancaman dari kediamannya di Illinois.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/18/3182776/mahkamah_agung_as_tolak_batalkan_hak_pernikahan_sesama_jenis-RBxh_large.jpg
Mahkamah Agung AS Tolak Batalkan Hak Pernikahan Sesama Jenis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/18/3182222/gaza-lrtU_large.jpg
Intelijen AS Temukan Pengacara Israel Ingatkan Adanya Bukti Kejahatan Perang di Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/18/3181540/zohran_mamdani-EdZR_large.jpg
Zohran Mamdani Menangi Pemilihan di New York, Jadi Wali Kota Muslim Pertama 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/18/3181464/zohran_mamdani-2zXR_large.jpg
Zohran Mamdani Diproyeksikan Menangi Pemilihan di New York, Jadi Wali Kota Muslim Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/18/3179716/trump_dan_putin-5biv_large.jpg
Trump : Putin Harusnya Akhiri Perang Ukraina, Bukan Uji Rudal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/18/3179352/trump_tiba_di_malaysia-bALX_large.jpg
Tur Asia, Trump Tiba di Malaysia Jelang KTT ASEAN
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement