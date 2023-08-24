Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Ukraina Luncurkan Operasi Khusus, Kibarkan Bendera di Krimea yang Diduduki Rusia

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |19:40 WIB
Ukraina Luncurkan Operasi Khusus, Kibarkan Bendera di Krimea yang Diduduki Rusia
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. (Foto: Reuters)
A
A
A

KYIV - Intelijen angkatan laut dan militer Ukraina melakukan "operasi khusus" semalam di mana unit-unit mendarat di Krimea yang diduduki Rusia, kata Direktorat Utama Intelijen (HUR) kementerian pertahanan pada Kamis, (24/8/2023).

Operasi tersebut, yang tidak dapat dikonfirmasi secara independen oleh Reuters, merupakan demonstrasi langka dimana pasukan Ukraina mampu melakukan operasi darat di Krimea, yang direbut dan dianeksasi Rusia pada 2014.

Rekaman video singkat dan gelap yang diposting bersamaan dengan pernyataan tersebut menunjukkan sebuah perahu motor kecil bergerak melalui air pada malam hari di dekat garis pantai. HUR mengatakan, titik pendaratan berada di ujung barat Krimea, dekat pemukiman Olenivka dan Mayak.

“Unit khusus di perahu mendarat di pantai di kawasan pemukiman Olenivka dan Mayak,” kata HUR dalam sebuah pernyataan yang dilansir Reuters.

Dikatakan bahwa “semua tujuan” telah tercapai dan korban jiwa telah ditimpakan pada musuh, namun tidak mengidentifikasi tujuannya.

“Juga, bendera negara berkibar lagi di Krimea Ukraina,” katanya, tanpa mengatakan di mana tepatnya atau memberikan rincian lebih lanjut.

