INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Viral Momen Memilukan Ayah yang Pasrah Akan Dibunuh Serahkan Anaknya ke Seorang Wanita

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |20:11 WIB
Viral Momen Memilukan Ayah yang Pasrah Akan Dibunuh Serahkan Anaknya ke Seorang Wanita
Foto: Tangkapan layar.
A
A
A

REKAMAN dari adegan mengerikan memperlihatkan seorang ayah berbagi momen terakhir dengan bayi perempuannya sebelum ditembak mati di jalan. Rekaman itu diambil dari sebuah kamera CCTV di Brasil.

Rekaman CCTV menunjukkan korban - pengacara André Ribeiro, yang berusia 46 tahun - berhadapan langsung dengan tersangka pembunuh bayaran setelah parkir di luar sebuah properti di Permambuco, Brasil. Video dimulai dengan dia keluar dari mobil dan berjalan ke kursi belakang untuk mengambil putrinya yang masih kecil.

Seorang wanita, yang diduga sebagai pasangannya atau pengasuh gadis kecil itu, juga keluar dari mobil. Namun, tiba-tiba si pembunuh yang mengenakan kaos putih dan topi baseball muncul dan mengarahkan pistolnya ke arah Ribeiro, demikian dilansir Mirror

Terdiam sejenak, Ribeiro dengan tenang berpaling dari pria bersenjata itu dan menyerahkan putrinya kepada wanita itu, sambil menatapnya untuk terakhir kalinya. Dia kemudian tengkurap ke tanah dan penjahat itu menembaknya lima kali sebelum melarikan diri dari daerah tersebut.

Halaman:
1 2
      
