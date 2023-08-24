Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Inilah 3 Kandidat yang Bersaing pada Pemilihan Presiden Singapura

Serli Utari Dewi , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |21:01 WIB
Inilah 3 Kandidat yang Bersaing pada Pemilihan Presiden Singapura
Kandidat Presiden Singapura Ng Kok Song. (Foto: Reuters)
A
A
A

SINGAPURA Singapura telah mengumumkan tiga nama calon kandidat presiden yang akan bersaing dalam pemilihan umum pada 1 September mendatang. Ketiga calon tersebut adalah Tharman Shanmugaratnam, Ng Kok Song dan Tan Kian Lan.

Berikut profil singkat dari ketiga calon presiden Singapura, sebagaimana dilansir dari berbagai sumber:

Tharman Shanmugaratnam


Tharman Shanmugaratnam adalah seorang mantan wakil perdana menteri dan Kandidat pilihan dari Partai Aksi Rakyat (PAP) yang berkuasa. Setelah mencalonkan diri menjadi calon presiden, Tharman mengundurkan diri dari Partai Aksi Rakyat dan memilih untuk menjadi non partisan dalam pemilihan umum kali ini.

Pria berusia 66 tahun ini adalah lulusan dari London School of Economics (LSE) ia memiliki gelar Sarjana Sains di bidang ekonomi. Selanjutnya, ia memperoleh gelar Magister Filsafat di bidang ekonomi Universitas Cambridge, dan Magister Administrasi Publik di Kennedy School of Government di Universitas Harvard, dan diberi penghargaan Lucius N Littauer Fellow atas kinerja luar biasanya dan kepemimpinan.

