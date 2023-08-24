WN Jepang Tewas Terjatuh saat Main Flying Fish di Bali, Enam Orang Diperiksa

BADUNG – Seorang Warga Negara Jepang, Kikuchi Satoshi (60) tewas akibat terjatuh saat bermain flying fish bersama anaknya di Wisata Air Tanjung Benoa, Badung, Bali, pada Jumat 18 Agustus 2023.

Dalam kasus tersebut, Kepolisian Daerah Polda Bali telah melakukan pemeriksaan terhadap enam orang saksi. Namun, sejauh ini belum ditemukan faktor kelalaian dalam peristiwa tersebut, murni kecelakaan akibat gelombang tinggi.

“Ada enam orang saksi diperiksa dalam kasus ini,” ujar Kabid Humas Polda Bali, Kombes Jansen Avitus Panjaitan, Kamis (24/8/2023).

Penyidik Subdirektorat Penegakan Hukum Kepolisian Air Dan Udara (Subdit Gakkum Ditpolairud) Polda Bali, telah mendalami dan memeriksa enam orang saksi terkait peristiwa tersebut.

“Sejauh ini peristiwa tersebut murni kecelakaan yang disebabkan faktor alam,” bebernya.

Saat ini, Polda Bali telah berkoordinasi dengan Konsulat Jepang dan menyerahkan jasad korban ke pihak keluarga, saat ini tengah menunggu jadwal keberangkatan jenazah korban ke negaranya.

Selain meningkatkan keamanan melalui patroli cahaya biru, Polda Bali juga menghimbau pelaku usaha pariwisata, khususnya wisata bahari agar senantiasa melaksanakan SOP keamanan dan keselamatan, guna mengantisipasi kecelakaan terhadap wisatawan.

(Awaludin)