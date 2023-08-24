Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Prajurit TNI Bongkar Peredaran 120 Kilogram Ganja di Bukittinggi

Wahyu Sikumbang , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |11:11 WIB
Prajurit TNI Bongkar Peredaran 120 Kilogram Ganja di Bukittinggi
Penangkapan bandar ganja di Sumbar (Foto: tangkapan layar)
PADANG - Prajurit TNI Kodim 0304 Agam mengungkap dan menggalakkan peredaran 120 kilogram ganja yang dikendalikan dari dalam lapas di Bukittinggi, Sumatera Barat.

Dari tangan dua orang tersangka pengedar sekaligus kurir dan dua narapidana pengendali peredaran ganja, petugas mengamankan sebelas paket besar ganja kering siap edar dan menelusuri keberadaan seratus lebih paket ganja yang telah diedarkan.

Prajurit TNI berhasil menangkap Can Prima (35) yang hendak kabur saat ditangkap di Simpang Padang Luar, Banuhampu, Agam, Sumatera Barat.

Can Prima digerebek di sebuah rumah, lalu mencoba kabur dan masuk ke dalam kolam di depan rumah warga. Pelaku ditangkap dengan barang bukti paket kecil sabu dan alat hisap.

Can mengaku menyimpan barang bukti lain di kos-kosan di Bukittinggi. Dari situ, petugas mengamankan tersangka lainnya, Fauzan (34) dengan barang bukti alat hisap dengan timbangan digital.

Gabungan petugas intel TNI dan Satresnarkoba Polresta Bukittinggi melakukan penggeledahan kamar dan menemukan sebelas paket besar ganja kering siap edar.

