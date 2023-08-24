Di Palue NTT, Kapolri Gelar Bakti Kesehatan dan Sosial untuk Warga

NTT - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri kegiatan bakti kesehatan dan sosial untuk masyarakat Palue, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (24/8/2023).

Dirinya menghadiri acara tersebut bersama dengan Ketua Umum Bhayangkari Juliati Sigit Prabowo. Pada kesempaatan itu, Sigit menegaskan jika kegiatan bakti kesehatan dan sosial ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terbaik serta positif untuk seluruh masyarakat Palue yang membutuhkan bantuan.

"Bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, nona-nona terima kasih hari ini sudah bisa bertemu dan saya berdoa semoga dokter dan tim bisa membantu kesembuhan atau meringankan sakit yang saat ini mungkin sedang dialami oleh bapak, ibu dan nona semua," kata Sigit di Palue dalam keterangan tertulisnya, Kamis (24/8/2023).

Dia mengatakan, seluruh masyarakat Palue jangan sungkan untuk mengkomunikasikan kepada Kapolda maupun Kapolres terkait dengan keperluan yang dibutuhkan. Dengan adanya proses komunikasi tersebut, dia melanjutkan, jajaran kepolisian dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Ke depan tentunya pak Kapolda, Kapolres, kalau ada masyarakat yang nanti masih membutuhkan bantuan, tolong bisa diinformasikan. Sehingga kemudian kita bisa memberikan pelayanan," ujar Sigit.

Kegiatan bakti kesehatan Palue berlangsung di halaman Kantor Camat Palue mulai dari tanggal 23 sampai dengan 25 Agustus 2023. Di mana target pengobatan sebanyak 4.500 orang.