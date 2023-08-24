Masyarakat Palue Tersanjung Kepedulian Kapolri yang Gelar Bakti Kesehatan

NTT - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Ketua Umum Bhayangkari Juliati Sigit Prabowo menghadiri kegiatan bakti kesehatan dan sosial untuk masyarakat Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Sigit menegaskan, kegiatan bakti kesehatan dan sosial ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terbaik serta positif untuk seluruh masyarakat Palue yang membutuhkan bantuan.

"Bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, nona-nona terima kasih hari ini sudah bisa bertemu dan saya berdoa semoga dokter dan tim bisa membantu kesembuhan atau meringankan sakit yang saat ini mungkin sedang dialami oleh bapak, ibu dan nona semua," kata Sigit di Palue, Kamis (24/8/2023).

Terkait kegiatan tersebut, masyarakat Kecamatan Palue menyampaikan ucapan syukur dan terima kasih. Camat Palue Devie Risa mengatakan, masyarakat sangat antusias untuk datang berobat di kegiatan bakti kesehatan dan sosial tersebut.

"Sehingga kami di Kecamatan Palue diminta menyiapkan beberapa data terutama 10 penyakit yang ada di Kecamatan Palue," kata Devie di Palue, Kamis (24/8/2023).

Atas nama pemerintahan dan seluruh warga, Devie menyampaikan apresiasi yang sangat besar terhadap Kapolri dengan bentuk kepedulian terhadap masyarakat di Kecamatan Palue, sehingga hari ini terbukti masyarakat banyak datang untuk berobat.

"Ada kerinduan terbesar masyarakat Palue bahwa hari ini seluruh masyarakat datang ke kantor camat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis," ujarnya.

Sementara itu, Warga Kecamatan Palue bernama Martinus sangat mengapresiasi serta gembira atas kunjungan Kapolri dan Ibu Bhayangkari ke tanah Palue.

"Kegiatan bakti sosial khususnya bidang pelayanan kesehatan dari pihak Polri yaitu perasaan kami gembira, suka cita, hari ini kami berbangga," ucapnya.

Senada, masyarakat lain pun menyampaikan ucapan terima kasih ke Kapolri, Ibu Bhayangkari dan jajaran Polri atas sumbangan baik pengobatan maupun sembako.

Pimpinan Gereja di Palue, Romo mengatakan atas nama umat dengan hati gembira dan penuh syukur menyampaikan terima kasih berlimpah kepada Kapolri dan Ibu Bhayangkari, yang sudah penuh cinta datang mengunjungi Kecamatan Palue dengan memberikan bantuan kesehatan dan sembako.

"Semoga yang kami harapkan dan terima ini baik kunjungan bapak, ibu dan seluruh sumbangan yang diberikan berguna untuk kami, sehingga selanjutnya ke depan untuk kami masyarakat Palue bisa merasa lebih merdeka, diperhatikan dan kami lebih semangat untuk bersama Indonesia melaju untuk maju," paparnya.

Kepala Sekolah SDN Oka Palue pun merasakan hal yang sama. Ia tak menyangka Kapolri dan Ibu Bhayangkari mengunjungi Kecamatan Palue yang terpencil, dan memberikan bantuan.