Gegara Tidak Tahu Penjual Ganja, Pria Ini Dibacok OTK hingga Kritis

MERANGIN - Andri (28) warga Desa Pulau Tengah, Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin, Jambi terkapar usai ditebas parang dibagian kepala dan tangannya oleh Orang Tak Dikenal (OTK), Rabu 23 Agustus 2023, sekira pukul 17.30 WIB.

Informasi yang dihimpun dari pihak kepolisian, saat itu korban Andri sedang duduk bersama rekannya sambil minum obat batuk di dekat salah satu salon kecantikan di desanya. Lalu datang seorang laki-laki yang tidak dikenal dan langsung duduk disamping korban, korban dan pelaku sempat ngobrol tentang dimana bisa mencari ganja.

Korban saat itu menjawab tidak tahu, namun pelaku menjawab tahu dan mengajak korban untuk mengantar ke tempat membeli ganja tersebut. Disaat korban berdiri tiba-tiba pelaku langsung mengayunkan sebilah parang ke arah kepala korban dan kemudian diayunkan lagi hingga mengenai tangan kiri korban.

Parang yang digunakan pelaku sebelumnya sudah dibawa dan diikatkan dipinggang pelaku. Akibat kejadian tersebut korban tidak sadarkan diri karena luka akibat sabetan parang yang dilakukan pelaku mengenai kepala dan tangan kiri korban. Korban lalu dilarikan ke puskesmas namun kemudian dirujuk ke RSU Bangko.