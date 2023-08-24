Blusukan ke Daerah Terpencil, Relawan Ganjar Ajarkan Warga Cara Bersuci dari Hadas

JAKARTA - Kelompok sukarelawan Tuan Guru Sahabat (TGS) Ganjar menggelar kegiatan berzikir sekaligus pelatihan dan pelatihan bersuci dari hadas besar dan kecil. Pelatihan ini disambut baik masyarakat di wilayah terpencil di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.

"Pada hari ini, kami melaksanakan giat di Tapanuli Selatan tepatnya di Kecamatan Angkola Sangkunur. Kami melaksanakan pelatihan bersuci dari hadast," kata Koordinator Wilayah (Korwil) Tuan Guru sahabat Ganjar, Zulfi Andika dalam keterangannya.

Dalam kegiatan yang digelar pada Rabu 23 Agustus 2023 itu, warga menyambut baik lantaran dapat menambah ilmu agama Islam. Pemuka agama menyampaikan materi tentang jenis-jenis hadas yang dapat membatalkan ibadahnya seorang muslim, mulai dari hadas kecil hingga besar.

Tata cara bersuci dari kedua jenis hadas dengan cara berwudu dan bertayamum untuk hadas kecil, hingga mandi wajib untuk hadas besar dijelaskan secara jelas oleh pemateri.

Zulfi menambahkan, di sela kegiatan tersebut, sukarelawan Tuan Guru sahabat Ganjar turut memperkenalkan sosok Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden 2024-2029, kepada masyarakat.

"Tujuan kami melaksanakan kegiatan ini adalah untuk mengedukasi masyarakat tentang tata cara beribadah. Sekaligus, kami di sini memperkenalkan sosok Pak Ganjar Pranowo yang sudah dicalonkan sebagai Presiden Republik Indonesia 2024," ujarnya.

Kegiatan serupa sudah rutin dilakukan para sukarelawan Ganjar di berbagai wilayah di Sumatera Utara. Bahkan, di wilayah-wilayah terpencil seperti pada kegiatan kali ini di Tapanuli Selatan.

"Alhamdulilah, selama melakukan kegiatan-kegiatan ini khususnya di Kabupaten Tapanuli Selatan, masyarakat menerima. Dan, masyarakat sangat mengapresiasi kegiatan-kegiatan keumatan yang setiap bulannya kami laksanakan," ujar Zulfi.