INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS YOGYA

Ndarboy Genk Ciptakan Lagu Suara untuk Rakyat Buat Ganjar Pranowo

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |08:11 WIB
Ndarboy Genk Ciptakan Lagu Suara untuk Rakyat Buat Ganjar Pranowo
Ganjar Pranowo (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
YOGYAKARTA - Musisi dangdut koplo Ndarboy Genk atau Helarius Daru Indrajaya menciptakan lagu berjudul ‘Suara’ yang merupakan akronim dari ‘Suara Untuk Rakyat’.

Lagu yang sarat akan pesan wong cilik kepada pemimpinnya itu kemudian ditampilkan langsung oleh Daru ke hadapan bakal calon presiden (bacapres) 2024 Ganjar Pranowo di resto Hotel Ambarukmo, Kota Yogyakarta, DIY, Selasa 22 Agustus 2023 sore.

“Karena memang lagu ini menurut saya kok Pak Ganjar banget. Saya juga pernah di Jawa Tengah, menuntut ilmu di UNNES, Universitas Negeri Semarang,” kata Daru.

Adapun, salah satu penggalan lirik lagu Suara adalah ‘Kamu wong cilik, kadang rawane ngritik. Nanging atine ojo digawe kecele. Pamit sewu bapak ibu yang terhormat, kulo titip mandat mikir no rakyat’.

Artinya dalam terjemahan Jawa-Indonesia adalah ‘Kamu adalah orang kecil, terkadang rentan terhadap kritik. Tapi jangan biarkan hatimu tertipu. Bapak dan ibu yang terhormat, saya mempercayakan kepada Anda amanat untuk memikirkan rakyat’.

“Biasanya kan kalau mandat itu orang atasan ke bawahan, bagaimana seorang pemimpin bisa tidak menerima mandat dari masyarakat yang seharusnya memikirkan. Begitulah Pak Ganjar memikirkan rakyat,” kata Daru.

Di resto Hotel Ambarukmo, Daru berbincang banyak dengan Ganjar sambil ngopi dan nyemil bareng. Bersama seniman lain yang merupakan kawan-kawan Daru, Ganjar kerap terlihat tertawa dan sesekali menepuk pundak mereka.

