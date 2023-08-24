Advertisement
HOME NEWS JATENG

Kunjungi Ponpes Al Munawwir Krapyak, Ganjar Ajak Nahdliyin Jaga Keutuhan NKRI Jelang Kontestasi Politik

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |08:05 WIB
Kunjungi Ponpes Al Munawwir Krapyak, Ganjar Ajak Nahdliyin Jaga Keutuhan NKRI Jelang Kontestasi Politik
Ganjar Pranowo silaturahmi ke Ponpes Al Munawwir (foto: dok ist)
A
A
A

BANTUL - Dalam kunjungannya ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), bakal calon presiden (bacapres) 2024 Ganjar Pranowo menyempatkan diri mengunjungi Pondok Pesantren (Ponpes) Al Munawwir, Krapyak Kulon, Bantul, Rabu (23/8/2023).

Ganjar sengaja bersilaturahmi ke ponpes tersebut karena sebelumnya tidak bisa hadir pada haul Almagfurlah K H Muhammad Munawwir bin Abdulloh Rosyad ke-84 pada Januari 2023 lalu.

Dalam kesempatan itu, Ganjar bertemu Pengasuh Ponpes Al Munawwir Chaidar Muhaimin atau Gus Endar. Ganjar juga sempat makan bersama dengan para pengasuh ponpes tersebut.

“Dulu waktu haulnya saya tidak bisa ke sini jadi saya kontak-kontakan sama Gus Endar dan hari ini pas ada acara di Jogja mampir saja,” kata Ganjar.

Bersama Gus Endar, Ganjar membahas berbagai persoalan bangsa. Terutama terkait dengan kontribusi yang bisa dilakukan nahdliyin atau warga Nahdlatul Ulama (NU) pada masalah sosial hingga politik.

“Banyak yang tadi beliau (Gus Endar), sampaikan kepada kita, bagaimana keumatan wabilkhusus dari kaum nahdliyin ini bisa berkomunikasi, bisa berkontribusi banyak pada masalah sosial, ekonomi, kemasyarakatan, juga politik,” kara Ganjar.

Halaman:
1 2
      
