Cegah Angka Stunting Melonjak, Nuning Dialog dengan Kader Posyandu di Purworejo

PURWOREJO – Caleg DPR RI Dapil VI Jawa Tengah, Susaningtyas Nefo Handayani Kertapati mengadakan pertemuan di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Ia mengunjungi Desa Hulosobo, Kecamatan Kaligesing untuk berdialog dengan kader-kader posyandu setempat.

Dalam pertemuan tersebut, wanita yang akrab disapa Nuning itu aktif berbicara dengan kader posyandu, mendengarkan masukan, serta berbagi gagasan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat di wilayahnya.

“Kunjungan kesini untuk memotivasi para kader posyandu, sehingga angka stunting di Desa Hulosobo bisa ditekan,” kata Nuning, Rabu 23 Agustus 2023.

Diketahui, kader posyandu di Desa Hulosobo merupakan juara 2 se-Kabupaten Purworejo dalam hal menekan angka stunting.

Nuning pun berharap posyandu di seluruh Indonesia dapat seperti posyandu di Hulosobo, kader-kader posyandu dapat memahami tugas dan fungsinya guna menurunkan angka stunting.

“Berharap semua posyandu di Indonesia seperti ini, sehingga terbebas dari stunting,” pungkasnya.

(Awaludin)