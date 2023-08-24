Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Cegah Angka Stunting Melonjak, Nuning Dialog dengan Kader Posyandu di Purworejo

Joe Hartoyo , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |10:55 WIB
Cegah Angka Stunting Melonjak, Nuning Dialog dengan Kader Posyandu di Purworejo
Caleg Perindo Nuning Kertopati dialog dengan lader posyandu (foto: dok ist)
A
A
A

PURWOREJO – Caleg DPR RI Dapil VI Jawa Tengah, Susaningtyas Nefo Handayani Kertapati mengadakan pertemuan di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Ia mengunjungi Desa Hulosobo, Kecamatan Kaligesing untuk berdialog dengan kader-kader posyandu setempat.

Dalam pertemuan tersebut, wanita yang akrab disapa Nuning itu aktif berbicara dengan kader posyandu, mendengarkan masukan, serta berbagi gagasan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat di wilayahnya.

“Kunjungan kesini untuk memotivasi para kader posyandu, sehingga angka stunting di Desa Hulosobo bisa ditekan,” kata Nuning, Rabu 23 Agustus 2023.

Diketahui, kader posyandu di Desa Hulosobo merupakan juara 2 se-Kabupaten Purworejo dalam hal menekan angka stunting.

Nuning pun berharap posyandu di seluruh Indonesia dapat seperti posyandu di Hulosobo, kader-kader posyandu dapat memahami tugas dan fungsinya guna menurunkan angka stunting.

“Berharap semua posyandu di Indonesia seperti ini, sehingga terbebas dari stunting,” pungkasnya.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187861/perindo_tapanuli_utara_berikan_bantuan_ke_korban_banjir_dan_longsor-0mVy_large.jpg
Perindo Tapanuli Utara Berikan Bantuan ke Korban Banjir dan Longsor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187718/banjir_di_aceh-G6aP_large.jpg
Bencana Sumatera, Waketum Partai Perindo Serukan Tobat Ekologis dan Perbaikan Tata Kelola Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187538/kpud_jakbar_sosialisasi_di_kantor_dpd_partai_perindo_jakarta_barat-VqgT_large.jpg
Perindo Jakbar Jadi Partai Pertama Sambut Baik Sosialisasi KPUD soal Pemutakhiran Data
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187406/anggota_dprd_dki_jakarta_dari_partai_perindo_haji_dinas_masyusin-m0A8_large.jpg
Perindo Leadership Course, Kader Perindo Fokus Kawal Kebijakan Pro Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186834/wasekjen_partai_perindo_sri_gusni-5LF9_large.jpg
Soroti Ibu dan Bayi Meninggal Setelah Ditolak 4 RS, Wasekjen Perindo: Evaluasi Sistem Layanan Maternal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186135/partai_perindo-T7oK_large.jpg
Sekjen DPP Perindo : Ratusan Anggota Legislatif Perindo Harus Berdampak ke Masyarakat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement