Pratu Agung Gugur Ditembak KKB, Ayah: Dari SMP Cita-citanya Jadi Prajurit Hebat

GROBOGAN - Jenazah Praka Anumerta Agung Pamuji tiba di rumah kedua orang tuanya di Tegowanu Kulon, Grobogan, Jawa Tengah, pada Rabu (23/8/2023) sore. Keluarga prajurit Batalyon Infanteri Yonif 7 Marinir ini tak kuasa menahan tangis saat detik-detik peti jenazah diletakkan di dalam rumah duka. Jenazah Agung diberangkatkan dari Papua hingga ke rumah duka dengan pengawalan ketat personel TNI.

Pihak TNI memberikan penghargaan dan penghormatan tertinggi kepada Pratu Agung Pamuji satu tingkat menjadi Praka Anumerta. Agung telah bertugas di Papua sejak tiga bulan lalu. Sebelumnya ia pernah bertugas di Natuna beberapa bulan dan kembali bertugas di Jakarta.

Ali Solikin, kakak ipar Agung mengaku selalu memberikan semangat kepada Agung dalam menjalankan tugas. Tugas yang diemban adiknya yang telah usai harus dilanjutkan oleh seluruh teman-teman seperjuangan mereka untuk menumpas habis KKB Papua.

Agung meninggalkan seorang istri yang kini tengah hamil lima bulan. Parjan ayah kandung Agung mengaku syok dan kaget ketika mendengar kabar anaknya gugur saat melakukan perlawanan terhadap kelompok KKB di Pos Satgas.

“Sejak di SMP, Agung selalu mengatakan ingin menjadi tentara yang hebat dan cita-cita tersebut akhirnya terwujud,” ucap Parjan.