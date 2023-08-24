Dialog dengan Caleg Perindo di Purworejo, Kader Posyandu: Terima Kasih Atas Motivasinya

PURWOREJO – Caleg DPR RI Dapil VI Jawa Tengah, Susaningtyas Nefo Handayani Kertapati mengadakan pertemuan di Desa Hulosobo, Kecamatan Kaligesing untuk berdialog dengan kader-kader posyandu setempat.

Dalam pertemuan tersebut, wanita yang akrab disapa Nuning itu aktif berbicara dengan kader posyandu, mendengarkan masukan, serta berbagi gagasan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat di wilayahnya.

Mendapati kunjungan tersebut, kader Posyandu Desa Hulosobo sangat senang karena mendapatkan ilmu baru dari wanita yang juga Ketua DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Bidang Hankam dan Siber itu.

“Sangat senang, karena dapat motivasi bagi seluruh kader posyandu,” kata Ngatiyah, Rabu 23 Agustus 2023.

Ngatiyah pun menyampaikan ucapkan terima kasih kepada Nuning karena telah menyempatkan hadir di Desa Hulosobo dan memberikan motivasi kepada kader posyandu.

“Kunjungan kesini untuk memotivasi para kader posyandu, sehingga angka stunting di Desa Hulosobo bisa ditekan,” kata Nuning.